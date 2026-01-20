Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3080166
Zee SalaamMuslim Worldईरान तनाव के बीच आसमान में ताकत दिखा रहे मुस्लिम देश, किसे दिया जा रहा संदेश?

ईरान तनाव के बीच आसमान में ताकत दिखा रहे मुस्लिम देश, किसे दिया जा रहा संदेश?

Pakistan Saudi Joint Military Exercise: ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अमेरिका-तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है. पाकिस्तान एयर फोर्स ने इस एक्सरसाइज के लिए F-16 जेट सऊदी अरब भेजे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 09:36 AM IST

Trending Photos

ईरान तनाव के बीच आसमान में ताकत दिखा रहे मुस्लिम देश, किसे दिया जा रहा संदेश?

Iran US War Tensions: ईरान में पिछले 20 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इस दौरान अमेरिका और तेहरान के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है. इस तनाव के बीच ईरान के पड़ोसी देशों पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया है. पाकिस्तानी एयर फोर्स ने सऊदी अरब की सेना के साथ मिलकर "मलिक" नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का फैसला किया है. इन दो देशों के अलावा आठ और देश भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. 

पाकिस्तान एयर फोर्स का एक दस्ता F-16 ब्लॉक-52 फाइटर जेट्स के साथ, एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए 19 जनवरी को सऊदी अरब पहुंच गया है. ISPR के बयान के मुताबिक, PAF का दस्ता सऊदी अरब के किंग अब्दुलअज़ीज़ एयर बेस पर उतरा. इस एक्सरसाइज में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, ग्रीस, कतर, बहरीन, जॉर्डन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के फाइटर एयरक्राफ्ट और सपोर्ट यूनिट हिस्सा ले रहे हैं. इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का नाम 'स्पीयर्स ऑफ़ विक्ट्री-2026' है.

पाकिस्तान ने क्या कहा?
जारी बयान में कहा गया है कि यह एक्सरसाइज हिस्सा लेने वाली एयर फोर्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, आपसी समझ और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म देती है. इसमें खास तौर पर बड़े पैमाने पर फोर्स के इस्तेमाल, रात के हवाई ऑपरेशन, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनिसेंस और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं वाले ऑपरेशन पर फोकस किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ISPR ने क्या कहा?
ISPR ने कहा कि इस मल्टीनेशनल फोरम में हिस्सा लेकर पाकिस्तान एयर फोर्स का मकसद पार्टनर एयर फोर्स के साथ कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करना और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन, चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्र में अपनी ऑपरेशनल तैयारी का टेस्ट करना है. बयान के मुताबिक, PAF के फाइटर जेट इस इंटरनेशनल तैनाती के लिए पाकिस्तान में अपने होम बेस से सीधे सऊदी अरब के लिए उड़े, जो PAF की लंबी दूरी की ऑपरेशनल क्षमताओं और तैनाती क्षमता को दिखाता है.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Saudi joint military exercise

Trending news

Pakistan Saudi joint military exercise
ईरान तनाव के बीच आसमान में ताकत दिखा रहे मुस्लिम देश, किसे दिया जा रहा संदेश?
Meerut News
Meerut News: कौन है ईदगाह तोड़फोड़ के पीछे? अगवानपुर में तीसरी बार हुआ हमला
Maharashtra news
हज कमेटी में गैर-कानूनी नियुक्ति का गंभीर आरोप, अबू आजमी ने CM फडणवीस को लिखी चिट्ठी
jammu kashmir news
बंदूक नहीं, इंसानियत लेकर उतरी भारतीय सेना; मुस्लिम कब्रिस्तान का किया कायाकल्प
West Bengal news
SIR पर फंस गया इलेक्शन कमीशन; सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताना होगा किसका हटाया नाम?
Kerala Bus Video
Kerala Bus Video: छेड़खानी का विडियो बनाने वाली मुस्लिम लड़की के खिलाफ ही जांच के आदेश
jammu kashmir news
"कभी स्थाई रूप से घाटी में नहीं लौटेंगे कश्मीरी पंडित"; फारूक अब्दुल्ला ने बताई बड़ी
Bareilly Namaz Controversy
बरेली में नमाजियों पर एक्शन से भड़के वारिस पठान, कहा- मुसलमान होना जुर्म है क्या?
Afghanistan News News
दहल उठा तालिबान का सबसे सुरक्षित किला, काबुल बम ब्लास्ट में कई लोगों की दर्दनाक मौत
 Uttar Pradesh News
मंदिर पर पेशाब के आरोप में तीन नाबालिग हिरासत में; सबूत की ऊँचाई पर उठा सवाल ?