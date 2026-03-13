मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी ने लगाया ईरान के राष्ट्रपति फोन, जानें क्या हुई अहम बातचीत

India-Iran Relations: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच पिछले 14 दिनों से जंग जारी है. कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि यह युद्ध कब समाप्त होगा. दुनिया भर के कई देश इस संघर्ष की चपेट में आ गए हैं. भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों में गैस संकट देखने को मिल रहा है. दुनिया भर के नेता इस युद्ध को समाप्त करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन ईरान सुनने को तैयार नहीं है. कई रिपोर्टों के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, चीन, फ्रांस और कई अन्य देशों से ईरान के साथ सीजफायर के लिए मध्यस्थता करने का आग्रह कर रहे हैं. लेकिन, ईरान केवल अपनी शर्तों पर ही सीजफायर करने को तैयार है.

इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है. उन्होंने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, "मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेज़ेशकियन से इस क्षेत्र (मिडिल ईस्ट) की गंभीर स्थिति के बारे में बात की है." उन्होंने लिखा, "मैंने तनाव बढ़ने, आम नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई."

PM मोदी ने आगे लिखा, "भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही सामान और ऊर्जा की बिना किसी रुकावट के आवाजाही, भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है. हमने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और बातचीत और कूटनीति के ज़रिए इस मुद्दे को सुलझाने का आह्वान किया."

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर मिलकर हमला किया. इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई शहीद हो गए. उनकी शहादत के बाद ईरान की सेना IRGC ने इज़राइली ठिकानों और पूरे अरब जगत में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए. इन हमलों से इज़राइल और पूरे मध्य-पूर्व में भारी तबाही मची है. इसके साथ ही, ईरान ने बहरीन, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, इराक और सीरिया सहित कई मुस्लिम-बहुल देशों पर भी हमले किए हैं. इन हमलों से हुई भारी तबाही के बीच, ट्रंप खुद को एक गंभीर संकट में फंसा हुआ पा रहे हैं और अब वे अलग-अलग देशों से गुहार लगा रहे हैं कि वे ईरान के साथ समझौता कराने में उनकी मदद करें. इस बीच, अमेरिकी सेनाएं ओमान की खाड़ी से 1,000 किलोमीटर पीछे हट गई हैं.

ईरान और भारत का कैसा है रिश्ता

कई एक्सपर्ट का मानना ​​है कि ईरान के साथ भारत के रिश्ते अब उतने मज़बूत नहीं रहे, जितने पहले हुआ करते थे. इसकी वजह यह है कि ईरान पर हमले से ठीक दो दिन पहले PM मोदी ने इज़रायल का दौरा किया था. जहां उन्होंने इजरायल की जमकर तारीफ की थी. ईरान पर हमला होने और उसके सर्वोच्च नेता के शहीद होने के बाद भी, भारत ने इस आक्रामकता की निंदा नहीं की और न ही PM नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इन्हीं कारणों से, ईरान और भारत के रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ गई है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना ​​है कि PM मोदी ईरान और इज़रायल के बीच चल रहे संघर्ष में मध्यस्थता कर सकते हैं और इस तरह दोनों देशों के बीच शत्रुता को समाप्त करने में एक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं.