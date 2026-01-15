Advertisement
'इस बार निशाना नहीं चूकेगा', जंग के अलर्ट के बीच ईरान की ट्रंप को सीधी धमकी

Iran on Trump: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है.  ईरान ने 2024 में पेन्सिलवेनिया में एक कैंपेन रैली में अमेरिकी नेता पर हुए जानलेवा हमले की एक भड़काऊ तस्वीर दिखाई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 15, 2026, 07:47 AM IST

Iran News: ईरान में पिछले 19 दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. इन हिंसक प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए हैं. ईरानी अधिकारियों का दावा है कि प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सभी लोगों को अमेरिकी खुफिया एजेंसी और मोसाद के एजेंटों ने मारा है. इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने धमकी दी है और जमकर मजाक भी उड़ाया है. ईरान ने 2024 में पेन्सिलवेनिया में एक कैंपेन रैली में अमेरिकी नेता पर हुए जानलेवा हमले की एक भड़काऊ तस्वीर दिखाई, साथ ही चेतावनी दी, "इस बार निशाना नहीं चूकेगा."

फारसी से ट्रांसलेट किए गए इस खतरनाक मैसेज की तस्वीरें कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तेजी से ऑनलाइन फैल गईं और ईरानी सरकारी टेलीविजन पर भी दिखाई गईं, जिससे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच शब्दों की बढ़ती जंग पर लोगों का ध्यान गया. यह प्रसारण ट्रंप की बार-बार दी गई चेतावनियों के बाद हुआ, जिन्होंने कहा था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई जारी रखता है, तो अमेरिका उसके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है. ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को देश के नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन करने वाला बताया था, जो बढ़ते आर्थिक संकट और बढ़ते जन असंतोष के बीच प्रदर्शन कर रहे थे.

पहले ट्रंप ने दी थी चेतावनी
इससे पहले, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कड़ी चेतावनी जारी की थी, जिसमें ईरान पर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नियमित रूप से मारने का आरोप लगाया था. उन्होंने लिखा, "अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, जो उनकी आदत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा. हम तैयार हैं और जाने के लिए तैयार हैं." जिससे तेहरान के प्रति टकराव वाला रुख साफ होता है.

क्या है पूरा मामला
ईरानी मीडिया द्वारा इस्तेमाल की गई तस्वीर जुलाई 2024 में पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करती है, जब थॉमस क्रूक्स नाम के एक बंदूकधारी ने मंच पर गोलियां चलाईं, जिससे ट्रंप के कान में चोट लगी थी. इस घटना से संयुक्त राज्य अमेरिका सदमे में आ गया था और राष्ट्रपति चुनावों के दौरान ट्रंप के कैंपेन कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था. इस बीच, ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और सभी राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया है.

मिडिल ईस्ट खाली कर रहा है अमेरिका
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप ईरान के खिलाफ संभावित मिलिट्री हमलों पर विचार कर रहे हैं. ब्रिटेन का यह ऐलान अमेरिका के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उसने मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े अमेरिकी मिलिट्री बेस, कतर के अल उदीद एयर बेस से अपने कुछ कर्मचारियों को वापस बुला लिया था.

इनपुट-IANS

