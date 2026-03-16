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ईरान को ट्रंप की फिर गीदड़ भभकी, इस द्वीप पर हमले की योजना बना रहा है अमेरिका

Donald Trump on Iran: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के माहौल में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी हमलों ने ईरान की सैन्य शक्ति को बुरी तरह कमज़ोर कर दिया है और देश को इससे उबरने में लगभग एक दशक का समय लग सकता है. हालांकि, उन्होंने अभी तक युद्ध समाप्त होने की घोषणा नहीं की है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 16, 2026, 08:07 AM IST

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ईरान को ट्रंप की फिर गीदड़ भभकी, इस द्वीप पर हमले की योजना बना रहा है अमेरिका

Iran Israel US War Update: ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच युद्ध जारी है. इस बीच 15 मार्च की देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया और कहा कि अमेरिकी हमलों से ईरान की सेना को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है कि देश को फिर से बनने में एक दशक लग जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर जीत घोषित करने का 'कोई कारण नहीं दिखता' क्योंकि ईरान 'पूरी तरह तबाह' हो चुका है.

जॉइंट बेस एंड्रूज़ जाते समय एयर फ़ोर्स वन पर प्रेस को संबोधित करते हुए, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह संघर्ष खत्म होने की घोषणा करने के लिए तैयार हैं, तो ट्रंप ने कहा, "कोई कारण नहीं है. मुझे लगता है कि मैं बस इतना कहूंगा कि वे तबाह हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अभी उन्हें नुकसान पहुंचाया है. अगर हम अभी चले गए, तो उन्हें फिर से बनने में 10 साल या उससे ज़्यादा समय लगेगा. लेकिन मैं अभी भी इसे खत्म घोषित नहीं कर रहा हूं."

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सैन्य अभियानों ने "असल में ईरान को हरा दिया है. सैन्य रूप से हमने असल में, जहां तक मेरा सवाल है. हमने असल में ईरान को हरा दिया है. मुझे लगता है कि वे थोड़ा-बहुत पलटवार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं. ज़्यादा नहीं. जैसा कि आप जानते हैं, हमने उनकी वायु सेना को खत्म कर दिया है. हमने उनकी वायु रक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया है. उनके पास अब कोई वायु रक्षा प्रणाली नहीं बची है." उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान के दौरान ईरान के कई वरिष्ठ नेता भी मारे गए हैं. हमने उनके दो, चार, तीन शायद तीन नेताओं को मार गिराया है; हमें जल्द ही पता चल जाएगा." 

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खारग द्वीप पर हमले की योजना बना रहा है अमेरिका
ट्रंप ने खारग द्वीप पर ईरान की प्रमुख तेल निर्यात सुविधा पर अमेरिकी हमलों का भी ज़िक्र किया और कहा कि वॉशिंगटन अभी भी और नुकसान पहुंचा सकता है. हमने खारग द्वीप पर हमला किया था, और वहां बस एक छोटा सा हिस्सा ही बचा था और जो हिस्सा बचा है, वहां उनकी पाइपलाइनें हैं, जहां से तेल की पाइपें आती हैं और हम यह काम पांच मिनट की सूचना पर कर सकते हैं. अगर हम चाहें तो हमारे पास सब कुछ तैयार है, बस बटन दबाने की देर है. लेकिन हमने ऐसा न करने का फ़ैसला किया. मैंने अभी ऐसा न करने का फ़ैसला किया है. देखते हैं आगे क्या होता है.

ट्रंप ने किया चौंकाने वाला दावा
ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करना चाहता है. ट्रंप ने कहा कि वे बातचीत करना चाहते हैं. वे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं. मुझे नहीं लगता कि वे तैयार हैं. जो कुछ मैं सुन रहा हूं, उसके आधार पर वे बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे वह करने के लिए तैयार हैं जो उन्हें करना होगा. लेकिन मुझे लगता है कि किसी न किसी मोड़ पर वे तैयार हो जाएगें." उन्होंने एक बार फिर संघर्ष के बीच अपना ऑपरेशन चलाने के लिए अमेरिकी सेना की तारीफ़ की.

ट्रंप के बयान पर ईरान का पलटवार
इससे पहले ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने रविवार (स्थानीय समय) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को खारिज कर दिया कि ईरान संघर्ष-विराम चाहता है. उन्होंने कहा कि ईरान जब तक ज़रूरी होगा, तब तक अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है. CBS न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के ठिकानों पर किए गए हमलों का भी बचाव किया. अराघची ने कहा कि तेहरान तब तक सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक अमेरिका इस "अवैध युद्ध" को समाप्त नहीं कर देता. CBS न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में ईरानी नेता ने उन दावों को खारिज कर दिया कि ईरान ने बातचीत या संघर्ष-विराम की मांग की थी. उन्होंने आगे कहा, "नहीं, हमने कभी संघर्ष-विराम की मांग नहीं की और हमने बातचीत की भी कभी मांग नहीं की. हम जब तक ज़रूरी होगा, तब तक अपनी रक्षा करने के लिए तैयार हैं." 

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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