खाड़ी में ईरान का खौफ, सऊदी ने बंद किया बहरीन कनेक्शन, ट्रंप की डेडलाइन से बढ़ी टेंशन

Saudi Bahrain Bridge Closed: ईरान जंग के बीच सऊदी अरब ने बहरीन से जोड़ने वाले किंग फहद कॉजवे को बंद कर दिया है. यह कदम तब उठाया गया जब ईरानी मिसाइल हमलों में उसके पूर्वी प्रांत को निशाना बनाया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Iran Missile Attack: मिडिल ईस्ट में पिछले 39 दिनों से जंग जारी है. इस जंग में अमेरिका और इजरायल का भारी नुकसान हुआ है. इस बीच IRGC ने सऊदी अरब के तेल भंडार पर हमला किया है. इस हमले के बाद सऊदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए बहरीन से जुड़ने वाले अपने इकलौते सड़क मार्ग ‘किंग फहद कॉज़वे’ को बंद कर दिया है. यह पुल सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है और सामरिक रूप से बेहद अहम माना जाता है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने मंगलवार सुबह सऊदी अरब की ओर सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. हालांकि सऊदी के हवाई रक्षा प्रणालियों ने ज़्यादातर मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया, लेकिन बताया जा रहा है कि उनके टुकड़े ऊर्जा संयंत्रों के पास गिरे. सऊदी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मल्की ने कहा कि नुकसान का आकलन अभी किया जा रहा है. इस बीच, ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर तेहरान तय समय सीमा तक होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने में नाकाम रहता है, तो अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा.
ट्रंप की चेतावनी के बाद UN ने की ये अपील
ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि "पूरा देश एक ही रात में तबाह हो सकता है." इस बयान से अंतरराष्ट्रीय चिंता बढ़ गई है, क्योंकि यह डर बढ़ रहा है कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले युद्ध अपराध माने जा सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी चेतावनी दी है कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हैं. इसके अलावा, न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अमेरिका से संयम बरतने की अपील की है और इस बात पर जोर दिया है कि इस संघर्ष को और बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी है.
ईरान ने लोगों से की ये अपील
वहीं, ईरान ने अपने नागरिकों, युवाओं और छात्रों से अपील की है कि वे बिजली संयंत्रों के चारों ओर "मानव श्रृंखला" बनाकर उन्हें संभावित हमलों से बचाएं. ईरानी अधिकारियों का कहना है कि ये सुविधाएं राष्ट्रीय संपत्ति हैं और देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी हैं. इस संघर्ष का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला असर भी साफ तौर पर दिख रहा है. होर्मुज़ जलडमरूमध्य से दुनिया का लगभग 20 फीसद तेल गुज़रता है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $111 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं. यह संघर्ष शुरू होने के बाद से 50 फीसद से ज़्यादा की बढ़ोतरी है.