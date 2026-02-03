ईरान पर दबाव बनाने के लिए निर्वासित क्राउन प्रिंस ने किया बड़ा ऐलान, लोगों की ये अपील

Advertisement
Iran Protest Call: रेज़ा पहलवी ने 14 फरवरी को "ग्लोबल डे ऑफ एक्शन" घोषित किया. डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों और चल रही न्यूक्लियर बातचीत के बीच, उन्होंने दुनिया भर में अपने समर्थकों से सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 03, 2026, 01:45 PM IST

Iran News: ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेज़ा पहलवी ने विदेश में रहने वाले ईरानियों और दुनिया भर में अपने समर्थकों से 14 फरवरी को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की अपील की है. उन्होंने इस दिन को ईरान में बदलाव के समर्थन में "ग्लोबल डे ऑफ़ एक्शन" कहा है और कहा है कि ये प्रदर्शन "ईरान की शेर और सूरज क्रांति" के साथ एकजुटता दिखाने के लिए किए जाएंगे.

2 फरवरी को पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए छह मांगें रखीं, जिसमें शासन की दमनकारी मशीनरी को खत्म करना, उसकी वित्तीय जीवनरेखाओं को काटना, मुफ्त इंटरनेट और संचार सुनिश्चित करना, शासन के राजनयिकों को निष्कासित करना और उसके अपराधियों पर मुकदमा चलाना, सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना और ईरान को लोकतंत्र की ओर ले जाने के लिए एक संक्रमणकालीन सरकार को मान्यता देना शामिल है.

उन्होंने लिखा, "इस्लामिक गणराज्य के कब्जे वाले शासन ने नरसंहार और क्रूर हिंसा के माध्यम से हमारे राष्ट्र की इच्छा को तोड़ने की कोशिश की है. यह विफल रहा है." उन्होंने आगे कहा, "डर का युग खत्म हो गया है और स्वतंत्रता का युग निकट है." उन्होंने म्यूनिख, लॉस एंजिल्स और टोरंटो को प्रमुख सभा स्थलों के रूप में नामित किया, जबकि यात्रा करने में असमर्थ समर्थकों से अपने शहरों में प्रदर्शन करने का आग्रह किया.

उनकी यह अपील ईरान में चल रहे सरकार विरोधी अशांति के बीच आई है, जिसके लिए अधिकारियों ने विदेशी हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया है. ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने विरोध प्रदर्शनों को आयोजित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल पर आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "मदद रास्ते में है" टिप्पणी ने प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित किया था.  प्रदर्शनकारियों की तुलना इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों से करते हुए खामेनेई ने आरोप लगाया कि उन्होंने निर्दोष लोगों का सिर कलम किया और उनकी हत्या की. 

इससे पहले भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था और दुकानदारों और व्यापारियों के कार्यों को वैध विरोध बताया, जबकि शासन के पतन की मांग करने वालों को "राजद्रोही" करार दिया. उन्होंने आगे दावा किया कि अमेरिका और इज़राइल एक "तख्तापलट के प्रयास" में विफल रहे, यह दावा करते हुए कि उन्हें सूचित किया गया था कि "सीआईए और मोसाद तैनात किए गए थे." बढ़े हुए तनाव के बीच, ट्रंप ने बढ़ते घटनाक्रम पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि "बड़े जहाज" क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और अगर परमाणु समझौता नहीं हो सका तो "बुरी चीजें" होने की संभावना है.

ट्रम्प ने कहा, "हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली जहाज वहां, बहुत करीब हैं, और उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में हम एक डील कर लेंगे. अगर हम डील नहीं करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि वह सही था या नहीं," उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत से एक स्वीकार्य नतीजा निकलेगा. जैसे ही ईरान पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान बढ़ा, तेहरान ने वाशिंगटन के साथ परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने के बारे में सावधानी भरी उम्मीद जताई. अल जज़ीरा के अनुसार, ईरान ने सोमवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ तनाव कम करने के लिए क्षेत्रीय देशों द्वारा प्रस्तावित राजनयिक पहलों की समीक्षा कर रहा है और आने वाले दिनों में चर्चा के लिए एक फ्रेमवर्क की उम्मीद कर रहा है.

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने पुष्टि की कि अप्रत्यक्ष बातचीत जारी है, उन्होंने कहा, "क्षेत्र के देश संदेशों के आदान-प्रदान में मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "कई बिंदुओं पर बात हुई है और हम राजनयिक प्रक्रिया के हर चरण के विवरण की जांच और अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसे हम आने वाले दिनों में पूरा करने की उम्मीद करते हैं." अल जज़ीरा ने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ बातचीत करने की उम्मीद है, हालांकि किसी भी पक्ष ने बैठक की पुष्टि नहीं की है.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने कहा कि अराघची ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा के लिए सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की में अपने समकक्षों के साथ फोन पर बात की. रिपोर्टों में यह भी सुझाव दिया गया कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने परमाणु चर्चा फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है, स्थानीय मीडिया ने संकेत दिया है कि "ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बातचीत करेंगे. ये घटनाक्रम ट्रम्प द्वारा मध्य पूर्व में युद्धपोतों की तैनाती और तेहरान से परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के आह्वान के बाद हुए हैं, जो जून में इजरायल और अमेरिका द्वारा ईरानी सुविधाओं पर हमलों के बाद रोक दी गई थी.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

