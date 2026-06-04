इजरायल-लेबनान सीजफायर पर बनी सहमति, लेकिन IDF ने रख दी बड़ी शर्त

Israel Lebanon Ceasefire: इजरायल और हिज़्बुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष अब खत्म हो गया है. इजरायल और लेबनान ने युद्धविराम पर सहमति जता दी है, लेकिन इजरायल ने इसके साथ एक शर्त भी रखी है. इजरायल की शर्त यह है कि हिज़्बुल्लाह अपने हमले पूरी तरह से रोक दे. यह समझौता बुधवार को दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम नौ लोगों के मारे जाने और हिज़्बुल्लाह द्वारा उत्तरी इजरायल पर रॉकेट हमले किए जाने के बाद हुआ. अमेरिकी विदेश विभाग ने यह जानकारी दी है.

अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, "सभी देशों ने इस बात की पुष्टि की है कि इजरायल और लेबनान के बीच संबंधों का भविष्य दोनों संप्रभु सरकारों को ही तय करना चाहिए. उन्होंने किसी भी देश या नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से लेबनान के भविष्य को बंधक बनाने के किसी भी प्रयास को ख़ारिज किया."

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इस क्षेत्र से हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों को हटाया जाएगा

समझौते के मुताबिक लिटानी नदी से लेकर इजरायल सीमा तक फैले क्षेत्र, जिसे ‘साउथ लिटानी सेक्टर’ कहा जा रहा है, वहां से हिज़्बुल्लाह के सभी लड़ाकों को हटाया जाएगा. इस कदम को क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे पहले मार्च के आखिर में इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज़ ने कहा था कि IDF दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा. उनका कहना था कि जब तक उत्तरी इजरायल पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वहां से विस्थापित हुए हजारों लोगों को वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया था.

हिज़्बुल्लाह ने क्या कहा?

हालांकि सोमवार को दोनों पक्षों के बीच आंशिक सीजफायर पर सहमति बनी थी. लेबनान की ओर से कहा गया कि इस समझौते के तहत इजरायल बेरूत पर बमबारी नहीं करेगा, जबकि बदले में हिज़्बुल्लाह इजरायल पर हमला नहीं करेगा. इसे लंबे समय बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत माना गया. अब दोनों देश 22 जून को फिर से बातचीत की मेज पर बैठेंगे. इस बैठक का उद्देश्य एक व्यापक और स्थायी समझौते तक पहुंचना बताया जा रहा है. फिलहाल हिज़्बुल्लाह की ओर से इस नए समझौते को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.