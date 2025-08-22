पेरिस में इजरायल-सीरिया की गुप्त मीटिंग, 1974 सीजफायर पर फिर से बातचीत

Israel Syria Secret Meeting: 1973 के अरब-इज़रायल युद्ध के बाद 1974 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीजफायर समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच एक बफर ज़ोन स्थापित किया गया था. अब इसी मुद्दे को लेकर सीरिया और इजरायल के बीच गुप्त बैठक हुई है.
Israel Syria Secret Meeting: गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही मिडिल ईस्ट में उथल-पुथल मची हुई है. इजराइल ने कभी लेबनान, यमन, सीरिया और कभी ईरान पर हमला किया है. इन हमलों के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है. इस बीच, मिडिल ईस्ट में सुलग रही आग को बुझाने के लिए इजराइल और सीरिया के बीच एक गुप्त बैठक हुई है. सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी सना के मुताबिक, सीरिया के विदेश मंत्री असआद अल-शिबानी ने पेरिस में एक दुर्लभ और गुप्त बैठक में इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की.
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सीरिया और इजरायल तनाव कम करने और 1974 के युद्धविराम समझौते को दोबारा करने की संभावनाओं पर चर्चा करने वाले थे. इस बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से गोलान हाइट्स और सीमा पर हाल के दिनों में बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर केंद्रित था. सीरिया और इज़रायल के बीच दशकों से राजनयिक संबंध नहीं हैं और दोनों देश एक-दूसरे को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देते हैं.
विदेश मंत्री ने क्या किया दावा
सना ने दावा किया कि विदेश मंत्री शिबानी और इज़राइली प्रतिनिधियों के बीच बातचीत सावधानीपूर्वक और रचनात्मक माहौल में हुई. दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि हाल के हफ़्तों में सीमा पर हुई झड़पें और हवाई हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बन गए हैं. सीरियाई पक्ष ने इज़रायल से अंतरराष्ट्रीय कानून और 1974 के समझौते का पालन करने की मांग की, जबकि इज़रायली प्रतिनिधियों ने भी तनाव कम करने और सीजफायर बनाए रखने पर सहमति जताई.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि 1973 के अरब-इज़रायल युद्ध के बाद 1974 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में सीजफायर समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों के बीच एक बफर ज़ोन स्थापित किया गया था लेकिन पिछले कुछ सालों में सीरियाई गृहयुद्ध, ईरानी प्रभाव और हिज़्बुल्लाह की मौजूदगी के कारण यह क्षेत्र बार-बार तनाव का केंद्र बन गया है.