एर्दोगान के विरोधियों में फूट! CHP दफ्तर के बाहर टकराव से तुर्किये की सियासत में हड़कंप

Turkey Political Crisis: तुर्किये में इस समय सियासी उफान चरम पर है. मुख्य विपक्षी पार्टी CHP में अदालत के फैसले के बाद बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है. नए नेतृत्व को पार्टी दफ्तर में प्रवेश से रोक दिया गया, जबकि अंकारा में सुरक्षा बढ़ा दी गई. विवाद ने राष्ट्रपति एर्दोगान के खिलाफ विपक्ष की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.
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Turkey News Today: तुर्किये की सियासत में इन दिनों बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है. देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के दफ्तर के बाहर ऐसा टकराव खड़ा हो गया है, जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया. हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि पार्टी के ज्यादातर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अदालत के आदेश से बनाए गए नए नेतृत्व को दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया. राजधानी अंकारा में पुलिस बल बढ़ा दिया गया है.
दरअसल, तुर्किये की मुख्य विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी CHP के भीतर यह विवाद गुरुवार (21 मई) से शुरू हुआ, और इसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह यह है कि एक अदालत ने नवंबर 2023 में हुए पार्टी कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया. इसी कॉन्फ्रेंस में ओजगुर ओजेल को पार्टी अध्यक्ष चुना गया था और उन्होंने लंबे समय तक अध्यक्ष रहे कमाल किलिचदारोग्लू की जगह ली थी.
अदालत के फैसले के बाद ओजेल और उनकी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को निलंबित कर दिया गया. साथ ही आदेश दिया गया कि नवंबर 2023 से पहले पार्टी में जो लोग पदों पर थे, उन्हें फिर से जिम्मेदारी दी जाए. इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व अध्यक्ष कमाल किलिचदारोग्लू को दोबारा नेतृत्व सौंपा जाए,
CHP ने अदालत के इस फैसले को सियासी साजिश करार दिया. पार्टी का कहना है कि सरकार विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से उसके नेताओं और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लगातार कानूनी मामले चलाए जा रहे हैं.
77 साल के कमाल किलिचदारोग्लू ने 13 साल तक पार्टी की कमान संभाली थी, लेकिन उनकी अगुवाई में सीएचपी कोई भी राष्ट्रीय चुनाव नहीं जीत सकी. इसके बाद ओजगुर ओजेल को पार्टी का नया चेहरा बनाया गया. ओजेल ने अपने पहले ही चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की और 2024 के नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगन की सत्ताधारी पार्टी को बड़ा झटका दिया.
तुर्किये में अगला राष्ट्रपति चुनाव 2028 में होना है, हालांकि राष्ट्रपति एर्दोआन समय से पहले चुनाव कराने का फैसला भी कर सकते हैं. उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले इस्तांबुल के मेयर एकरेम इमामओलु पिछले साल मार्च से जेल में बंद हैं और उन पर भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं. इमामोग्लू भी CHP से जुड़े हुए हैं.
सीएचपी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता अब भी ओजगुर ओजेल के समर्थन में खड़े हैं. अदालत के फैसले के बाद से ओजेल और उनके समर्थक अंकारा स्थित पार्टी मुख्यालय के भीतर डटे हुए हैं और नए नेतृत्व को अंदर नहीं आने दे रहे हैं. इतवार (24 मई) को दोनों पक्षों के बीच बातचीत होनी थी ताकि इस टकराव का कोई रास्ता निकाला जा सके.
स्थानीय मीडिया के मुताबिक, ओजेल ने आरोप लगाया कि पार्टी कार्यालय के बाहर जमा हुई भीड़ CHP कार्यकर्ताओं की नहीं थी, बल्कि लोगों को डराने के लिए भेजी गई थी. सुबह से ही पुलिस की मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही थी. इसी बीच किलिचदारोग्लू के वकील सेलाल सेलिक ने अंकारा पुलिस से भवन खाली कराने में मदद मांगी. बाद में अंकारा प्रशासन ने इस मांग को मंजूरी भी दे दी.
राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप एर्दोगान साल 2003 से तुर्किये की सत्ता में हैं. पहले वह प्रधानमंत्री रहे और बाद में राष्ट्रपति बने. हालांकि 2019 के स्थानीय चुनावों में उनकी सियासी पकड़ को बड़ा झटका लगा था, जब सीएचपी ने कई बड़े शहरों में शानदार जीत दर्ज की. खास तौर पर इस्तांबुल में एकरम इमामोग्लू तेजी से लोकप्रिय नेता बनकर उभरे और उन्हें ऐसा चेहरा माना जाने लगा जो भविष्य में एर्दोआन को कड़ी चुनौती दे सकता है.
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