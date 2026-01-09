पाक सेना पर फिर उठीं उंगलियां, बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी का सिलसिला जारी

Pakistan News: बलूचिस्तान में नागरिकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने एक बलूच युवक के जबरन गायब होने का दावा किया है. संगठन का आरोप है कि लापता युवक को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अगवा किया था. इस घटना की निंदा करते हुए बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग, पांक ने बताया कि उमर बलूच को गुरुवार को प्रांत के केच जिले के मंड कोह इलाके में उनके घर से जबरन ले जाया गया.

स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए मानवाधिकार निकाय ने कहा कि इस घटना में पाकिस्तानी सेना के जवान पूरी तरह से शामिल थे. उन्होंने बिना किसी वारंट के देर रात उमर को उसके घर से अगवा कर लिया. उन्होंने युवक के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. पांक ने उमर के ठिकाने का तुरंत खुलासा करने, उसकी बिना शर्त रिहाई और उसे तुरंत अदालत में पेश करने की मांग की. पांक ने कहा, "हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इस मामले पर ध्यान देने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानकों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह करते हैं."

इससे पहले गुरुवार को एक अन्य मानवाधिकार संगठन बलूच वॉयस फॉर जस्टिस ने बलूचिस्तान और अन्य क्षेत्रों में जबरन गायब होने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की. इसने कहा, "ये कृत्य मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं और बलूच लोगों को दबाने की एक व्यवस्थित नीति का हिस्सा लगते हैं." बलूचिस्तान से हाल ही में पांच लोगों के गायब होने का जिक्र करते हुए संगठन ने दावा किया कि ये पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई थी. उन्होंने कहा कि यह मानवाधिकार उल्लंघन का एक गंभीर मामला है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है. BVJ ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मानवाधिकार संगठनों और पाकिस्तानी अदालतों से इन घटनाओं पर ध्यान देने, जिम्मेदारी तय करने और सभी लापता व्यक्तियों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की.

पांक ने बुधवार को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अवारान जिले के निवासी एक और बलूच व्यक्ति, जरिफ बलूच की न्यायेतर हत्या की भी निंदा की. अधिकार निकाय ने कहा कि जरिफ का गोलियों से छलनी शव 6 जनवरी को अवारान के नोन्दारा इलाके में मिला था, जब वह तीन महीने से अधिक समय से लापता था. पांक के अनुसार, अवारान के मलार इलाके के सियाकल के निवासी जरिफ को 29 सितंबर 2025 को जबरन गायब कर दिया गया था, जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर उसके घर पर छापा मारा था. मानवाधिकार संगठन ने इस गंभीर अपराध के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को ज़िम्मेदार ठहराया और इसे बलूचिस्तान में जबरन गायब करने और हिरासत में हत्याओं के चल रहे पैटर्न का हिस्सा बताया. पांक ने कहा, "ऐसे काम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन हैं."

इनपुट-IANS