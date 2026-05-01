Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3200275
Zee SalaamMuslim Worldमुल्क के एक और दुश्मन का पाकिस्तान में क़त्ल; हिजबुल कमांडर की संदिग्ध मौत!

मुल्क के एक और दुश्मन का पाकिस्तान में क़त्ल; हिजबुल कमांडर की संदिग्ध मौत!

Hizbul Commander Dies: पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर सज्जाद अहमद की संदिग्ध मौत को भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है. इस तरह से पाकिस्तान में अबतक कई भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की मौत हो चुकी हैं. 

Reported By:  Rajat Vohra|Last Updated: May 01, 2026, 01:36 PM IST

Trending Photos

सज्जाद अहमद
सज्जाद अहमद

नई दिल्ली: पाकिस्तान में छिपे भारत विरोधी नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है. कश्मीर मूल का आतंकी और Hizbul Mujahideen का वरिष्ठ कमांडर सज्जाद अहमद मुबैयना हालत में मुर्दा पाया गया है. जराया के मुताबिक, उसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नामालूम हमलावर के जरिया कत्ल कर दिया गया है. 

दावा किया जा रहा है कि सज्जाद अहमद आबाई तौर पर जम्मू-कश्मीर के बारामुला का रहने वाला था, और कई दहाई पहले गैर कानूनी तौर पर सरहद पार कर पाकिस्तान चला गया था. इसके बाद वह वहीं रहकर भारत के खिलाफ दहशतगर्द साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ था.

जराया के मुताबिक, सज्जाद अहमद जम्मू-कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्द सरगर्मियों की प्लानिंग करने और उन्हें संचालित करने में सरगर्म था. सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर वह लंबे अरसे से था और उसे एक अहम ऑपरेटर माना जा रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, उसके सहयोगियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसका क़त्ल किसी नामालूम शख्स के ज़रिए किया गया है.  हालांकि, पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस मामले में कोई ऑफिसियली तौर पर तस्दीक नहीं किया गया है , और इस मामले में अभी डिटेल  सामने नहीं आया है. 

सज्जाद अहमद की मौत को भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी और राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वह लंबे अरसे से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था. साथ ही, यह हादसा पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के भीतर चल रहे अंदरूनी संघर्ष या आपसी रंजिश की तरफ भी इशारा करती है. 

फिलहाल, इस रहस्यमयी मौत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं—क्या यह आतंकी संगठनों के भीतर की लड़ाई का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है. इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा. लेकिन  सज्जाद अहमद की मौत भारत के लिए पॉजिटिव संकेत है. 

 

About the Author
author img
Rajat Vohra

TAGS

Hizbul commanderenemy of IndiaKilled in PakistanHizbul commander Sajjad Ahmadsuspicious circumstancesHizbul commander dies

Trending news

Hizbul commander
मुल्क के एक और दुश्मन का पाकिस्तान में क़त्ल; हिजबुल कमांडर की संदिग्ध मौत!
muslim news
इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ FIR दर्ज, अलगाववादी नेता का वीडियो शेयर करने पर मचा बवाल
Bilkis Shah
अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की पत्नी बिल्कीस शाह भी मनी लॉन्ड्रिंग में मुल्ज़िम करार
Uttara Pradesh
Moradabad: बुर्कानशीं के साथ छेड़खानी; वीडियो वायरल होने के बाद मुल्जिम का एनकाउंटर!
muslim news
प्रतिबंध का नहीं है डर, अशमन खान ने समायरा को दिया तीन तलाक, कार्रवाई
israel hezbollah conflict
इज़रायल–हिजबुल्लाह संघर्ष; बम, बारूद और मौत वाली अंतहीन टकराव की कहानी
muslim news
इस्लामिक साहित्य से आतंकवाद साबित नहीं होता; कोर्ट से जुनैद-वसीम-करीम को मिली जमानत
Pakistan News
खदीजा बलूच की गुमशुदगी पर बढ़ा रोष, प्रदर्शनकारियों ने CPEC हाईवे किया जाम
muslim news
एक्टर सैफ अली खान की बहन पर दर्ज होगा मुकदमा; कांग्रेस विधायक ने लगाया गंभीर आरोप
Pakistan News
पाकिस्तान को चीन से मिले खतरनाक पनडुब्बी से पड़ोसी मुल्कों पर पैदा हुआ नया खतरा!