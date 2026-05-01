मुल्क के एक और दुश्मन का पाकिस्तान में क़त्ल; हिजबुल कमांडर की संदिग्ध मौत!

नई दिल्ली: पाकिस्तान में छिपे भारत विरोधी नेटवर्क को एक और बड़ा झटका लगा है. कश्मीर मूल का आतंकी और Hizbul Mujahideen का वरिष्ठ कमांडर सज्जाद अहमद मुबैयना हालत में मुर्दा पाया गया है. जराया के मुताबिक, उसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नामालूम हमलावर के जरिया कत्ल कर दिया गया है.

दावा किया जा रहा है कि सज्जाद अहमद आबाई तौर पर जम्मू-कश्मीर के बारामुला का रहने वाला था, और कई दहाई पहले गैर कानूनी तौर पर सरहद पार कर पाकिस्तान चला गया था. इसके बाद वह वहीं रहकर भारत के खिलाफ दहशतगर्द साजिशों को अंजाम देने में जुटा हुआ था.

जराया के मुताबिक, सज्जाद अहमद जम्मू-कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्द सरगर्मियों की प्लानिंग करने और उन्हें संचालित करने में सरगर्म था. सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर वह लंबे अरसे से था और उसे एक अहम ऑपरेटर माना जा रहा था.

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वहीं, उसके सहयोगियों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसका क़त्ल किसी नामालूम शख्स के ज़रिए किया गया है. हालांकि, पाकिस्तान की जानिब से अभी तक इस मामले में कोई ऑफिसियली तौर पर तस्दीक नहीं किया गया है , और इस मामले में अभी डिटेल सामने नहीं आया है.

सज्जाद अहमद की मौत को भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक कामयाबी और राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वह लंबे अरसे से भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था. साथ ही, यह हादसा पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों के भीतर चल रहे अंदरूनी संघर्ष या आपसी रंजिश की तरफ भी इशारा करती है.

फिलहाल, इस रहस्यमयी मौत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं—क्या यह आतंकी संगठनों के भीतर की लड़ाई का नतीजा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है. इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा. लेकिन सज्जाद अहमद की मौत भारत के लिए पॉजिटिव संकेत है.