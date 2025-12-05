Advertisement
कौन है हमास का दुश्मन अबू शबाब, जिसकी हत्या पर फिलिस्तीनियों ने बांटी मिठाइयां

Gaza Militia leader Abu Shabab: गज़ा में इजरायल का सहयोगी और पॉपुलर फोर्सेज मिलिसिया समूह का चीफ अबू शबाब के मारे जाने की पुष्टि हो गई है. पॉपुलर फोर्सेज के लोगों ने अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बात की जानकारी है. साथ ही इजरायली मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 05, 2025, 11:17 AM IST

Gaza Militia leader Abu Shabab: गज़ा में हमास के खिलाफ लड़ने वाला पॉपुलर फोर्सेज का सरगना अबू शबाब मारा गया है. अबू सबाब पॉपुलर फोर्सेज नाम के एक मिलिसिया समूह का चीफ था, जिसे इजरायल की तरफ से पूरी मदद मिल रही थी, इजरायल अबू शबाब को हथियार पैसा और अन्य चीजों से मदद करके हमास के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा किया था. अब पॉपुलर फोर्सेज के लोगों ने इस बात की पुष्टि की है कि अबू शबाब की हत्या हो गई है. अबू शबाब की मौत पर गज़ा से लेकर लेबनान तक खुशियां मनाई गई, क्योंकि यह इजरायल का समर्थक था. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30 वर्षीय अबू शबाब दक्षिणी गज़ा के बेडौइन तराबिन कबीले का सदस्य था. इजरायल और हमास के बीच युद्ध के समय पॉपुलर फोर्सेज नाम की मिलिशिया समूह को गज़ा में पैर पसारने का मौका मिला और इजरायल ने भरपूर सहयोग भी किया. अबू शबाब पर आरोप था कि वह गज़ा में आने वाली मानवीय सहायता को लूट लेता था, जिसमें अनाज और खाने-पीने के सामान होते थे. 

गज़ा-इजरायल युद्ध से पहले हमास के अधिकारियों ने अबू शबाब को गिरफ्तार कर जेल में रखा था, इस पर आरोप था कि यह गज़ा में ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहा है. लेकिन गज़ा-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद अबू शबाब जेल से फरार हो गया. बता दें कि हमास ने अपने लड़ाकों को आदेश दिया था कि वे अबू शबाब को गिरफ्तार करें या मार डालें. हालांकि अबू शबाब के मारे जाने  पर हमास ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है. हमास ने यह नहीं कबूल किया है कि अबू शबाब को उनके लड़ाकों ने मारा या किसी अन्य समूह ने उसे मारा है. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

