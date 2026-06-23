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Mahrang Baloch Life Sentence: पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली महिला और बलूच यूनिटी कमेटी (BYC) के चीफ डॉ. महरंग बलूच को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही BYC लीडर सिबगतुल्लाह शाह को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा स्थित एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने ग्वादर में एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में महरंग बलूच और BYC लीडर सिबगतुल्लाह शाह को दोषी पाया और दोनों को उम्रकैद और दो लाख रुपये जुर्माना जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है.
पिछले कई सालों से महरंग बलूच पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, जिनकी रिहाई के लिए बलूचिस्तान के लोग कई बार भारी प्रदर्शन कर चुके हैं. बीते सोमवार (22 जून) को क्वेटा स्थित एंटी-टेररिज्म कोर्ट के जज मुहम्मद अली मोबिन ने महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाह को एक पुलिसकर्मी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. BYC चीफ महरंग बलूच और BYC के गिरफ्तार अन्य नेताओं के वकील असरार जातक ने जानकारी दी कि साल 2024 में ग्वादर में "बलूच राजी माची" नाम की रैली हुई थी, जिसमें एक सिक्योरिटी अधिकारी की हत्या हो गई थी, इसी मामले में महरंग बलूच, सिबगतुल्लाह शाह समेत अन्य नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में क्वेटा एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने दिए कई मौके लेकिन महरंग बलूच और BYC नेताओं ने किया बायकॉट
बता दें कि क्वेटा टेररिज्म कोर्ट ने यह फैसला ऐसे वक्त में दिया है कि महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाह के वकीलों ने कोर्ट का बायकॉर्ट किया था. इसके साथ ही गिरफ्तार नेता 12 जून से डिस्ट्रिक्ट जेल हड्डा में धरने पर बैठे हैं. वहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के फैसले में कहा गया कि महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह ने ट्रायल का बायकॉट किया. दोनों को वीडियो लिंक के ज़रिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया. कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने बचाव के लिए सरकारी वकील भी दिया गया था, लेकिन आरोपियों ने सरकारी वकील से सलाह भी नहीं ली. कोर्ट ने कहा कि उनका जानबूझकर शामिल न होना ट्रायल रोकने की वजह नहीं हो सकता.
प्रदर्शन के दौरान FC के अधिकारी की हत्या को आतंकवाद की कैटेगरी में लाता है
कोर्ट ने फैसले में कहा कि बलूच यूनिटी कमेटी (BYC) कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी या संगठन नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की इजाजत है, लेकिन इस दौरान सरकारी ड्यूटी कर रहे FC के अधिकारी को हमले का निशाना बनाने की घटना प्रदर्शन को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के संवैधानिक संरक्षण से दूर करता है और इसे प्रिवेंशन ऑफ़ टेररिज़्म एक्ट 1997 के तहत आतंकवाद की कैटेगरी में लाता है.
FC अधिकारी की हत्या के मामले में 200,000 रुपये का जुर्माना
कोर्ट ने कहा, 'क्योंकि महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह दोनों बलूच सॉलिडेरिटी कमेटी के गैर-कानूनी प्रदर्शन में एक्टिव थे और FC अधिकारी की हत्या में उनके मकसद एक जैसे थे, इसलिए उन्हें 'हत्या' का दोषी पाया जाता है'. कोर्ट ने 200,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना मरने वाले के वारिसों को दिया जाएगा.
2024 में बलूच प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में सुरक्षाकर्मियों की हुई थी मौत
बलूच यूनिटी कमेटी (BYC) ने 28 जुलाई, 2024 को ग्वादर में हुई सभा को मरीन ड्राइव पर तब तक के लिए धरना बना दिया था, जब तक कि दो मांगें मान नहीं ली गईं. इस धरने में ईरान और अफगानिस्तान से बलूच लोगों को बुलाया गया था. इस दौरान ग्वादर समेत बलूचिस्तान के कई जिलों में धरना-प्रदर्शन हुए, जिसमें बलूच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प हुई, जिनमें कई सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई.