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बलूच आंदोलन की नेता महरंग बलूच को उम्रकैद, पाकिस्तान में बढ़ी राजनीतिक हलचल

Mahrang Baloch Life Sentence: पाकिस्तान की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने बलूच यूनिटी कमेटी (BYC) की नेता डॉ. महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाह को ग्वादर में एक सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया, जबकि समर्थकों ने इस फैसले का विरोध किया है. पूरी खबरर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 23, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:27 AM IST
बलूच आंदोलन की नेता महरंग बलूच को उम्रकैद, पाकिस्तान में बढ़ी राजनीतिक हलचल

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