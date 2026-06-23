कोर्ट ने दिए कई मौके लेकिन महरंग बलूच और BYC नेताओं ने किया बायकॉट

बता दें कि क्वेटा टेररिज्म कोर्ट ने यह फैसला ऐसे वक्त में दिया है कि महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाह के वकीलों ने कोर्ट का बायकॉर्ट किया था. इसके साथ ही गिरफ्तार नेता 12 जून से डिस्ट्रिक्ट जेल हड्डा में धरने पर बैठे हैं. वहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट के फैसले में कहा गया कि महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह ने ट्रायल का बायकॉट किया. दोनों को वीडियो लिंक के ज़रिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया. कोर्ट ने कहा कि उन्हें अपने बचाव के लिए सरकारी वकील भी दिया गया था, लेकिन आरोपियों ने सरकारी वकील से सलाह भी नहीं ली. कोर्ट ने कहा कि उनका जानबूझकर शामिल न होना ट्रायल रोकने की वजह नहीं हो सकता.