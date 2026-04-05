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Zee SalaamMuslim Worldसिविलयन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो खोल देंगे नरक के दरवाज़े; ईरान का US-इजरायल को खुली चेतावनी

सिविलयन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो खोल देंगे नरक के दरवाज़े; ईरान का US-इजरायल को खुली चेतावनी

Iran Threatens America And Israel: ईरान के सीनियर कमांडर ने अमेरिका और इजरायल को धमकी दी है कि अगर ईरान में सिविलियन इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो हमलावरों के लिए नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे. साथ ही उन्होंने कहा कि अपने राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करने और अपनी राष्ट्रीय संपत्तियों को सुरक्षित रखने में एक पल की भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, और हम हर हमलावर को उसकी सही जगह दिखा देंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:09 AM IST

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सिविलयन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ तो खोल देंगे नरक के दरवाज़े; ईरान का US-इजरायल को खुली चेतावनी

Iran Threatens America And Israel: अमेरिका और इजरायल कभी गज़ा तो कभी ईरान के लिए नरक का दरवाजा खोलने और स्टोन एज में पहुंचाने और अन्य खतरनाक बयान देते थे. लेकिन अब ईरान ने अमेरिका और इजरायल को उसी की भाषा में सीधी चेतावनी दी है. ईरान की सबसे बड़ी ऑपरेशनल कमांड यूनिट ने अमेरिका और इज़रायल की सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी हमला हुआ तो हमलावरों के लिए "नरक के दरवाज़े" खोल देगा.

खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने शनिवार (4 अप्रैल) को ये बातें कहीं. खतम अल-अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ही ईरान की रेगुलर सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) के बीच ऑपरेशन्स का तालमेल बिठाता है.

मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने इस बात पर जोर देकर कहा कि बीते 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद ईरान की सशस्त्र बलों ने अपने हर वादे को पूरा किया है. उन्होंने कहा कि जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, हमने अपनी कही हर बात पर अमल किया है. इस संदेश का सीधा सा मतलब यह है कि तुम पर नरक के दरवाज़े खोल दिए जाएँगे. उन्होंने कहा "हम, सशस्त्र बल, अपने राष्ट्र के अधिकारों की रक्षा करने और अपनी राष्ट्रीय संपत्तियों को सुरक्षित रखने में एक पल की भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे, और हम हर हमलावर को उसकी सही जगह दिखा देंगे."

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गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल ईरान के सिविलियन ठिकानों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं. अमेरिका और इजरायल ने ईरान में बच्चों के स्कूल, यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक धरोहर, अस्पताल, न्यूक्लियर साइट, सिविलियन पुल, ऑयल रिफाइनरी, सिविलियन घरों, मार्केट और अन्य सिविलयन ठिकानों पर हमले कर रहे हैं. इन हमलों के जवाब में ईरान भी हमले कर रहा है. ईरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस, मिलिट्री ऐसेट और अमेरिकन इंट्रेस्ट को निशाना बना रहा है. साथ ही ईरान इजरायल पर भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है. 

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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