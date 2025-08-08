Arab: Oman की पहाड़ियों का रहस्यमय गड्ढा, जिसमें गूंजती हैं रहस्यमयी आवाज़ें

Oman Sink Hole: आज हम आपको अरब के देश ओमान में ऐसे गड्ढे के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें रहस्यमयी आवाज़ें गूंजती हैं. एक बड़ा गड्ढा साउथ इलाके में पहाड़ के ऊपर बना हुआ है. वहां रहने वाली जनजातियां इसके पीछे कई कहानियां बयान करती हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह से डीमन की आवाजें आती हैं. वहीं कुछ लोग इसके पीछे साइंटिफिक वजह ढूंढने की कोशिश करती हैं. ये गड्ढा इतना बड़ा है कि इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं. हालांकि सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से रहस्यमय है. कुछ लोगों का कहना है ये भी है कि ये जिन्नातों की रही की जगह है.

ऐसे चार सिंक होल

धुफार प्रांत में ऐसे चार बड़े सिंकहोल हैं, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े गड्ढों में से एक 'कहफ़ तैयक' भी शामिल है, जिसकी गहराई करीब 211 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है. ‘तावी अतैर’ सिंकहोल में टूरिस्ट्स के लिए कंक्रीट के रास्ते और सीढ़ियां बनाई गई हैं, लेकिन सभी गड्ढे इतने महफूज नहीं हैं.

'शीहीट' गड्ढा, जो पहाड़ी सड़कों से करीब 40 मिनट की दूरी पर है, चारों ओर फिसलन भरी मिट्टी से घिरा है. यहां अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए बाड़ और चेतावनी के बोर्ड लगाए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दौरे के दौरान एक टूरिस्ट फिसलकर खतरनाक तरीके से किनारे तक पहुंच गया था. धुफार के गवर्नर मारवान बिन तुर्की ए सईद ने कहा कि सभी सिंकहोल में सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है.

‘तावी अतैर’ का मतलब धुफार की स्थानीय भाषा में 'पक्षियों का कुआं' है, क्योंकि यहां चट्टानों से टकराकर गूंजती पक्षियों की चहचहाहट एक अलग ही आवाज पैदा करती है. अब इन सिंकहोल को धुफार के पर्यटन स्थलों के रूप में फेमस किया जा रहा है. यहां का ठंडा मौसम खाड़ी देशों के टूरिस्ट्स को गर्मियों में आकर्षित करता है.

स्थानीय लोककथाओं के अनुसार, ये गड्ढे उल्कापिंड (मिटियोर) के टकराने से बने थे. लेकिन धुफार के भूवैज्ञानिक अली फराज अल-कथीरी बताते हैं कि यह दरअसल हज़ारों सालों में चूना पत्थर में पानी के रिसने से बनते हैं. पानी में मौजूद अम्लीय तत्व पत्थर को घुला देते हैं और धीरे-धीरे विशाल गुफाएं तैयार हो जाती हैं.

ये कुआ है जिन के लिए मश्हूर

ओमान के ये सिंकहोल यमन की पूर्वी सीमा पर स्थित 'वेल ऑफ़ हेल' (नरक का कुआं) से अलग हैं, जो बदबूदार, अंधकारमय और स्थानीय मान्यताओं में जिन्नों की कैदगाह के रूप में प्रसिद्ध है.