कतर पर हमला कर इजरायल ने अपने पैर पर मारी कुल्हाड़ी; मुस्लिम देश बनाएंगे अपना सैन्य संगठन

Arab NATO: इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के लीडर को निशाना बनाकर हवाई हमला किया था. इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें एक कतरी गार्ड भी शामिल था. दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हुए इजरायली हमले के बाद अरब और इस्लामिक देशों के तेवर पहले से कहीं ज्यादा सख़्त दिख रहे हैं. मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश, जो कभी इजरायल के साथ सहयोगी माने जाते थे, अब खुलकर उसके खिलाफ कड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं. इस बीच अरब और इस्लामिक देशों में नेटो जैसे सैन्य गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

इस मुद्दे पर दोहा में अरब और इस्लामिक देशों का आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाया गया है. कल सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और आज इसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान, इराक के पीएम मोहम्मद शिया-अल सूडानी और फलस्तीन प्राधिकरण के प्रमुख महमूद अब्बास जैसे बड़े नेता शामिल हुए. इसी दौरान मिस्र ने एक नया प्रस्ताव पेश कर संयुक्त सुरक्षा बल की बहस को आगे बढ़ा दिया. द नेशनल अख़बार के मुताबिक, मिस्र ने प्रस्ताव में नेटो जैसे एक सशस्त्र बल के गठन की बात कही है, जिसकी अध्यक्षता अरब लीग के 22 देशों में बारी-बारी से होगी और पहले अध्यक्ष के रूप में मिस्र को यह जिम्मेदारी दी जाएगी.

मिस्र ने दिया प्रस्ताव

मिस्र के प्रस्ताव में सेना, एयरफोर्स और कमांडो यूनिट्स के बीच बेहतर तालमेल, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मिलिटरी सिस्टम को एकीकृत करने पर जोर है. सदस्य देशों और सैन्य नेतृत्व की सलाह के आधार पर ही सैन्य बल का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी. लेबनान के मीडिया अल अख़बार के मुताबिक, मिस्र ने इस गठबंधन में 20,000 सैनिक देने की बात कही है, जबकि सहयोग के मामले में सऊदी अरब दूसरा बड़ा योगदानकर्ता होगा. मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इस प्रस्ताव पर कई देशों से चर्चा की है और शिखर सम्मेलन के इतर भी बातचीत जारी रहने की संभावना जताई है.

दोहा हमले के बाद लामबंद हुए मुस्लिम देश

दोहा हमले को लेकर अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. इजरायल से डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने वाला एकमात्र खाड़ी देश UAE भी इसकी आलोचना कर चुका है. तुर्की में भी इस घटना को लेकर बेचैनी बढ़ी है. तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल ज़ेकी अक्तुर्क ने चेतावनी दी है कि इजरायल अपने अंधाधुंध हमलों को और बढ़ा सकता है और पूरे क्षेत्र को आपदा की ओर धकेल सकता है.

इराक के पीएम ने क्या कहा?

इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया-अल सूदानी ने भी एक ‘इस्लामिक सैन्य गठबंधन’ बनाने की अपील की है. उन्होंने कहा कि गाजा और कतर में इजरायल की हालिया कार्रवाइयों का सामूहिक जवाब ज़रूरी है. दोहा पर हुए हमले को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून का हैरान करने वाला उल्लंघन बताया. सूडानी ने कहा, “ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुस्लिम देश मिलकर एक संयुक्त सुरक्षा बल न बना सकें जो अपनी रक्षा कर सके.”

कतर ने इजरायल की कड़ी निंदा की

कतर ने भी इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है. कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने दोहरे मापदंड को समाप्त करे और इजरायल को उसके अपराधों के लिए दंडित करे. उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को उनकी भूमि से खदेड़ने की इसराइल की कोशिश सफल नहीं होगी. हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासेम नईम ने कहा कि समूह को उम्मीद है कि शिखर सम्मेलन के नतीजे में दृढ़ और एकीकृत अरब-इस्लामी रुख़ निकलेगा और इजरायल के खिलाफ स्पष्ट और ठोस कदम उठाए जाएंगे.

नया नहीं है मुस्लिम देशों का ये प्रस्ताव

अरब देशों के बीच नेटो जैसा सैन्य गठबंधन खड़ा करने का विचार नया नहीं है. 1955 से 1979 तक सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन या बगदाद संधि के नाम से ऐसा संगठन मौजूद था. सऊदी अरब पहले ही चरमपंथ विरोधी एक सैन्य संगठन की अगुवाई कर रहा है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरब नेटो का विचार जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा.

सऊदी और ईरान को लेकर उठ रहे हैं सवाल

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के नेल्सन मंडेला सेंटर के प्रोफेसर प्रेमानंद मिश्रा का मानना है कि सभी देशों के सुरक्षा हित इतने अलग-अलग हैं कि उनमें सर्वसम्मति बनाना मुश्किल है. उदाहरण के लिए, सऊदी अरब और ईरान क्या अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर साथ आ पाएंगे? एक संयुक्त गठबंधन के लिए खुफिया जानकारी साझा करनी होगी, जो बड़ा चुनौतीपूर्ण कदम है.