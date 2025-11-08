Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2993343
Zee SalaamMuslim World

इस मुस्लिम देश ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगा गंभीर आरोप

Arrest Warrant Against Netanyahu: तुर्की ने नेतन्याहू समेत 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस फेहरिस्त में क्षा मंत्री इसराइल कैट्ज़, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर का भी नाम है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 08, 2025, 09:49 AM IST

Trending Photos

इस मुस्लिम देश ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगा गंभीर आरोप

Arrest Warrant Against Netanyahu: तुर्की के इस्तांबुल मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने गाज़ा जंग के संबंध में नरसंहार  के आरोपों पर इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. तुर्की के एक अखबार में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, उनमें रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज़, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर, और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर भी शामिल हैं.

संगठित तरीके से लोगों को बनाया गया निशाना

अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि इज़राइल गाज़ा पट्टी में चल रहे युद्ध के दौरान संगठित तरीके से नागरिकों को निशाना बना रहा है. यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें इज़राइली नागरिकों की बड़ी तादाद में हत्या की गई थी.

वारंट में कई घटनाओं का है जिक्र

गिरफ्तारी वारंट में जंग के शुरुआती दिनों की कुछ खास घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिनमें 17 अक्टूबर 2023 को अल-अहली बैपटिस्ट अस्पताल में हुए धमाके का मामला भी शामिल है. इज़राइल ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है कि वह नागरिकों को निशाना बनाता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन हमास के खुले समर्थक माने जाते हैं. इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक ने इससे पहले भी पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दर्जनों गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम विपक्षी नेता एकरेम इमामोग्लू का है, जो इस समय देशद्रोह के आरोपों पर मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

गौरतलब है कि तुर्की पर खुद 1915 से 1923 के बीच आर्मेनियाई जनसंहार करने का आरोप लगाया गया था. इस दौरान करीब 15 लाख आर्मेनियाई नागरिकों की हत्या की गई या उन्हें भूख से मरने पर मजबूर किया गया. करीब 5 लाख बचे हुए आर्मेनियाई नागरिक (जो कुल आबादी का लगभग 25% थे) रूस की ओर भाग गए थे

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Netanyahumuslim newshindi news

Trending news

Netanyahu
इस मुस्लिम देश ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगा गंभीर आरोप
azam khan
Azam Khan को किन मामलो में कोर्ट ने किया बरी, नहीं मिले पुख्ता सबूत?
muslim news
Muslims से रिश्ते बेहतर करना चाहती है BJP! Kerala में चलाएगी खास कैंपेन
Israel
कौन कर रहा था Israel के राजदूत को मारने की साज़िश? खुफिया एजेंसियों ने किया नाकाम
SC
Akola Riots: SIT में हिंदू-मुस्लिम अफसरों को शामिल करने के आदेश पर SC की बेंच बंटी
UP News
UP: करबला-मस्जिद के स्पीकर उतरे, बाकी शोर पर मौन क्यों? पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल
mp news
MP News: NIA का दावा- 'HuT कर रहा था मुस्लिम नौजवानों को खलीफा शासन के लिए भर्ती'
Delhi News
Delhi: गेट पास के बावजूद बुर्का पहनकर आई महिला को GTB अस्पताल में नहीं मिली एंट्री!
Azanpeer Masjid
बिना किसी इल्ज़ाम के मस्जिद-मदरसे पर चला दिया बुल्डोज़र; फूट- फूटकर रोने लगे मुसलमान!
Mohammad Jawed
जावेद को लालच देकर किया रूसी सेना में भर्ती, 23 दिनों से परिवार से टूटा संपर्क!