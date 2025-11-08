इस मुस्लिम देश ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, लगा गंभीर आरोप

Arrest Warrant Against Netanyahu: तुर्की ने नेतन्याहू समेत 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस फेहरिस्त में क्षा मंत्री इसराइल कैट्ज़, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर का भी नाम है.
Arrest Warrant Against Netanyahu: तुर्की के इस्तांबुल मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने गाज़ा जंग के संबंध में नरसंहार के आरोपों पर इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. तुर्की के एक अखबार में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, उनमें रक्षा मंत्री इसराइल कैट्ज़, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर, और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर भी शामिल हैं.
अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि इज़राइल गाज़ा पट्टी में चल रहे युद्ध के दौरान संगठित तरीके से नागरिकों को निशाना बना रहा है. यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें इज़राइली नागरिकों की बड़ी तादाद में हत्या की गई थी.
गिरफ्तारी वारंट में जंग के शुरुआती दिनों की कुछ खास घटनाओं का जिक्र किया गया है, जिनमें 17 अक्टूबर 2023 को अल-अहली बैपटिस्ट अस्पताल में हुए धमाके का मामला भी शामिल है. इज़राइल ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया है कि वह नागरिकों को निशाना बनाता है.
तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन हमास के खुले समर्थक माने जाते हैं. इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक ने इससे पहले भी पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दर्जनों गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. इनमें सबसे प्रमुख नाम विपक्षी नेता एकरेम इमामोग्लू का है, जो इस समय देशद्रोह के आरोपों पर मुकदमे का सामना कर रहे हैं.
गौरतलब है कि तुर्की पर खुद 1915 से 1923 के बीच आर्मेनियाई जनसंहार करने का आरोप लगाया गया था. इस दौरान करीब 15 लाख आर्मेनियाई नागरिकों की हत्या की गई या उन्हें भूख से मरने पर मजबूर किया गया. करीब 5 लाख बचे हुए आर्मेनियाई नागरिक (जो कुल आबादी का लगभग 25% थे) रूस की ओर भाग गए थे