असीम मुनीर के परमाणु वाले बयान पर भड़क गए ओवैसी, सरकार से की ये अपील

Asaduddin Owaisi on Asim Munir: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर एयरस्ट्राइक करने से पहले सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया. इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में पीछे आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं. इस हमले में कम से कम 100 आतंकी मारे गए. पाकिस्तान ने 7 मई को भारत पर हमला बोल दिया. दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक युद्ध चला. इस युद्ध में पाकिस्तान का भारी नुकसान हुआ. पाकिस्तान का इस हमले का मकसद सिर्फ भारत पर दवाब बनाना था कि भारत सिंधु जल संधि को बहाल कर दे, लेकिन पाकिस्तान की एक न चली.

सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान, भारत से पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा था. इसके बाद पाकिस्तानी नेता कई बार भारत पर दबाव बनाने के लिए भड़काऊ बयान दे चुके हैं, लेकिन उनकी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं हो रहा है. अब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने परमाणु बम से हमला करने की धमकी दी है, जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है. इसी कड़ी में हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की औकात दिखा दी है. उन्होंने केंद्र सरकार से इस बयान पर विरोध दर्ज कराने की अपील भी की है. ओवैसी ने कहा कि विदेश मंत्रालय के बयान से आगे बढ़कर राजनीतिक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए.

आसिम मुनीर ने क्या कहा था?

हाल में ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने अमेरिका का दौरा किया था. इसी दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसी दौरान भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया. असीम मुनीर ने कहा, "अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वह पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा."

ओवैसी ने दिया करारा जवाब

आसिम मुनीर के इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "पाकिस्तान के सेना प्रमुख की भारत के खिलाफ धमकी और भाषा निंदनीय है. यह और भी गंभीर है कि उन्होंने यह सब अमेरिकी धरती से किया. इस पर मोदी सरकार को विदेश मंत्रालय के बयान से आगे बढ़कर राजनीतिक जवाब देना चाहिए." उन्होंने आगे कहा, "सरकार को इस पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और अमेरिका के सामने इस मुद्दे को मजबूती से उठाना चाहिए."