Bahrain पहुंचकर ओवैसी का पाकिस्तान पर हमला, बताई इस्लाम की असल तालीम

Owaisi on Pakistan: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीन में एक प्रोग्राम के दौरान कहा कि आतंकवादी संगठन धर्म का गलत इस्तेमाल करके मासूम लोगों की हत्या को जायज ठहराते हैं, जो कि इस्लाम की असली तालीम के खिलाफ है.

ओवैसी ने कहा, "इस्लाम आतंकवाद की निंदा करता है और क़ुरान साफ तौर पर कहता है कि किसी एक बेगुनाह शख्स की हत्या पूरी इंसानियत की हत्या के बराबर है. आतंकवादी संगठन क़ुरान की आयतों को संदर्भ से हटाकर पेश करते हैं, जिससे लोगों को गुमराह किया जाता है. हमें इसे रोकना होगा."

#WATCH | Manama, Bahrain: During an interaction with the prominent personalities, AIMIM MP Asaduddin Owaisi says, " ...Our govt has taken all the steps to protect the lives of every Indian. This govt has made very clear next time you (Pakistan) take up this misadventure, it will… pic.twitter.com/pIV0B04e9h

— ANI (@ANI) May 24, 2025