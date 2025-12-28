Advertisement
भारत के हमलों से कांपी पाकिस्तान की सत्ता, राष्ट्रपति जरदारी का बड़ा कबूलनामा

Pakistan President on Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप में डर का माहौल बन गया था. राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने माना कि उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी और बाद में पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर होना पड़ा.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:51 PM IST

Asif Ali Zardari on Operation Sindoor: पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान चलाया. इस बमबारी में कथित तौर पर कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए और उनके दर्जनों ठिकाने नष्ट हो गए. इससे गुस्साए पाकिस्तान ने भारत पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की. भारत ने निर्णायक जवाब देते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस को नष्ट कर दिया. साथ ही पाकिस्तान के नेताओं में खलबली मच गई थी. पाकिस्तानी हुक्मरान देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे थे. इस बात की पुष्टि अब खुद पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने की है.

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने स्वीकार किया कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था. उन्होंने कहा कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा कारणों से बंकर में जाने की सलाह दी थी.

जरदारी को लग रहा था डर
पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, “मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी मेरे पास आए और कहा कि युद्ध शुरू हो गया है. उन्होंने मुझसे कहा कि हमें बंकर में जाना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया. हालांकि, इस बयान से यह साफ होता है कि हालात इतने गंभीर थे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी गई थी.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया था. इस कार्रवाई के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए. इन हमलों का मकसद सीमा पार आतंकवाद को करारा जवाब देना बताया गया. जब पाकिस्तान ने इसका जवाब देने की कोशिश की, तो भारत ने और सख्ती दिखाई. भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया. इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों और रक्षा क्षमता पर सवाल उठने लगे. हालात इतने बिगड़ गए कि सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया.

पाकिस्तान ने रखा सीजफायर का प्रस्ताव
भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की ओर से सीमा पार गोलाबारी तेज कर दी गई. हालांकि, भारतीय सेना ने इसका प्रभावी जवाब दिया. लगातार जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ता गया. आखिरकार, पाकिस्तान को खुद ही सीजफायर की पहल करनी पड़ी. पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क कर युद्धविराम का प्रस्ताव रखा. इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हुई और सीजफायर पर सहमति बनी.

