Iran News: हिंसा की आग में जल रहा है ईरान, एक हफ्ते में 35 लोगों की मौत

Iran Protests: ईरान में एक हफ्ते से ज़्यादा समय से चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है. हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और अब तक कम से कम 35 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. जबकि बड़ी संख्या में लोगों के घायल हुए हैं. हालात को काबू करने के लिए ईरानी सरकार ने 1200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इसके बावजूद अशांति कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं.

अमेरिका स्थित एक मानवाधिकार न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हिंसा में मारे गए लोगों में 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे और 2 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के 31 में से 27 प्रांत हिंसा से प्रभावित हैं और देश भर में 250 से ज़्यादा जगहों पर विरोध प्रदर्शन और झड़पें हो रही हैं. कई शहरों में सरकारी इमारतों, पुलिस स्टेशनों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है. ईरानी सरकार का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं और बाहरी ताकतें हालात को भड़काने की कोशिश कर रही हैं.

मानवाधिकार संगठनों का क्या है आरोप

इस बीच, मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वहीं, ईरान के हालात पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया तेज़ हो गई है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को तेहरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बेशर्मी से मारा जा रहा है और अमेरिका हालात पर करीब से नजर रख रहा है. ट्रंप ने कहा था, "अगर ईरान में निर्दोष लोगों पर अत्याचार जारी रहा, तो हम चुप नहीं रहेंगे."

मिडिल ईस्ट में फिर सुलग सकती है आग

हालांकि, यह अभी साफ नहीं है कि ट्रंप प्रशासन ईरान को लेकर क्या कदम उठाएगा. यह भी साफ नहीं है कि अमेरिका कूटनीतिक बातचीत करेगा या ज़्यादा कड़े कदम उठाएगा. वेनेजुएला में हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद इस बात की चिंता है कि मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है. मीडिल ईस्ट एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ईरान में हिंसा और दमन जारी रहा, तो इससे न सिर्फ देश के अंदर हालात बिगड़ेंगे, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता भी बढ़ेगी.