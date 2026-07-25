"US की दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे", SCO समिट में ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी चेतावनी

SCO के सदस्यों से की ये अपील

उन्होंने SCO के सदस्य देशों से वॉशिंगटन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर हावी होने की कोशिश कर रहे पश्चिमी निकायों के एकतरफा एजेंडे का मुकाबला करने की गुजारिश की. समिट के दौरान, अरागची ने किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मिस्र, उज़्बेकिस्तान और चीन के अपने समकक्षों से अलग से मुलाकात की. उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ "विस्तृत" बातचीत का जिक्र किया और पुष्टि की कि तेहरान बीजिंग और मॉस्को के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है. अपने मुख्य संबोधन में अरागची ने SCO से एकतरफावाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थन करने और देशों की संप्रभुता की वकालत करने का आह्वान किया.