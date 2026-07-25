"US की दादागिरी के आगे नहीं झुकेंगे", SCO समिट में ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी चेतावनी

राज्य चुनें
Iran US Relations: ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच तेहरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "ईरान अमेरिकी दबाव या डराने-धमकाने के आगे नहीं झुकेगा." उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि देश ज़बरदस्ती या ताकत के इस्तेमाल के आगे घुटने नहीं टेकेगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक, किर्गिस्तान के चोलपोन-अता में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अरागची ने राजनयिक चैनलों के बारे में चर्चा की.
बैठक के दौरान हुई द्विपक्षीय बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच मुख्य बाधा बातचीत के रास्तों की कमी नहीं है, बल्कि अमेरिका का लगातार "दादागिरी और ज़बरदस्ती" पर निर्भर रहना है. अरागची ने ज़ोर देकर कहा, "ईरान ने दिखाया है कि वह अमेरिका की दादागिरी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी हाल में ताकत, दबाव और धमकियों की भाषा का जवाब नहीं देगा." उन्होंने कहा कि मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के साथ विभिन्न प्रस्तावों पर बातचीत करना एक स्वाभाविक कदम था.
अमेरिका को दी चेतावनी
ईरान के मुख्य रुख को स्पष्ट करते हुए अरागची ने कहा, "ईरानी लोगों की सुरक्षा और होर्मुज में ईरान के हितों की रक्षा करना हमारे सिद्धांतों में शामिल है." उन्होंने कहा, "जब तक ईरानी लोगों के जायज़ लक्ष्यों और मांगों को पूरा नहीं किया जाता, हम स्वाभाविक रूप से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे." उन्होंने आगे कहा, "हम धमकियों से नहीं डरते, न ही दबाव में आएंगे, और हम धमकियों की भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे." अरागची ने कहा कि मोर्चे पर तैनात ईरान के सशस्त्र बल और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसके राजनयिक देश की सेवा में एक-दूसरे के पूरक की भूमिका निभा रहे हैं.
SCO के सदस्यों से की ये अपील
उन्होंने SCO के सदस्य देशों से वॉशिंगटन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर हावी होने की कोशिश कर रहे पश्चिमी निकायों के एकतरफा एजेंडे का मुकाबला करने की गुजारिश की. समिट के दौरान, अरागची ने किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, मिस्र, उज़्बेकिस्तान और चीन के अपने समकक्षों से अलग से मुलाकात की. उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ "विस्तृत" बातचीत का जिक्र किया और पुष्टि की कि तेहरान बीजिंग और मॉस्को के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है. अपने मुख्य संबोधन में अरागची ने SCO से एकतरफावाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने, अंतरराष्ट्रीय कानून का समर्थन करने और देशों की संप्रभुता की वकालत करने का आह्वान किया.