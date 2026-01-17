Advertisement
Zee SalaamMuslim Worldयोग्याकर्ता से माकासर जा रहा हवाई जहाज रहस्मयी ढंग से लापता, इंडोनेशिया में मचा हड़कंप!

योग्याकर्ता से माकासर जा रहा हवाई जहाज रहस्मयी ढंग से लापता, इंडोनेशिया में मचा हड़कंप!

Indonesia Plane Missing Case: इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी में योग्याकर्ता से माकासर जा रहा एटीआर 400 विमान उड़ान के दौरान रडार से गायब हो गया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोपहर 1:17 बजे विमान से संपर्क टूटा गया. इसकी जानकारी मिलते ही संयुक्त खोज और बचाव अभियान में कई टीमों को लगाया गया. विमान में कितने यात्री सवार थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. 

 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:51 PM IST

प्रतीकात्म एआई तस्वीर
प्रतीकात्म एआई तस्वीर

Indonesia News: आसमान में उड़ता एक विमान अचानक रडार से गायब हो जाए, तो चिंता और बेचैनी लाजिमी है. कुछ ऐसा ही दृश्य शनिवार (17 जनवरी) को इंडोनेशिया के दक्षिण सुलावेसी प्रांत में सामने आया, जब योग्याकर्ता से माकासर जा रहा एक एटीआर 400 विमान उड़ान के दौरान रडार के संपर्क से बाहर हो गया. इसके बाद इलाके में खोज और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, यह विमान योग्याकर्ता से उड़ान भरकर माकासर जा रहा था और इसे माकासर के सुल्तान हसनुद्दीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था. इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा संचालित इस विमान से दोपहर करीब 1:17 बजे (स्थानीय समय) संपर्क टूट गया. बताया गया कि यह घटना मारोस रीजेंसी के आसपास हुई, जब विमान उसी क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहा था.

स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसे ही विमान से संपर्क टूटने की सूचना मिली, माकासर स्थित इंडोनेशिया की खोज और बचाव एजेंसी बसरनास हरकत में आ गई. बसरनास ने एयर नेविगेशन सेवा प्रदाता एयरनैव इंडोनेशिया से समन्वय के बाद संदिग्ध इलाके के कोऑर्डिनेट हासिल किए. इन कोऑर्डिनेट के आधार पर खोज दल को तुरंत रवाना किया गया.

बसरनास माकासर कार्यालय के ऑपरेशंस प्रमुख आंडी सुल्तान ने बताया, "एयरनैव से मिले कोऑर्डिनेट के आधार पर हमारी टीमें मारोस रीजेंसी के लियांग-लियांग क्षेत्र की ओर रवाना हो चुकी हैं." उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक विमान योग्याकर्ता से उड़ान भरकर माकासर की ओर जा रहा था, तभी उससे संपर्क टूट गया. 

इस संयुक्त खोज और बचाव अभियान में कुल तीन टीमें लगाई गई हैं और लगभग 25 कर्मियों को तैनात किया गया है. ये टीमें इलाके की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अलग-अलग दिशाओं से तलाशी अभियान चला रही हैं, ताकि विमान या उससे जुड़े किसी भी सुराग को जल्द से जल्द खोजा जा सके.

वहीं, दूसरी ओर स्थानीय पुलिस भी इस मामले की पुष्टि और जांच में जुट गई है. मारोस के पुलिस प्रमुख डगलस महेंद्रजया ने स्थानीय मीडिया से कहा कि पुलिस को विमान से संपर्क टूटने की सूचना मिली है और वे इसकी पुष्टि की प्रक्रिया में हैं. उन्होंने कहा, "उड़ान के लापता होने की जानकारी सही है और हम अभी इसकी पुष्टि कर रहे हैं."

इस घटना ने इंडोनेशिया में पहले हुए विमान हादसों की यादें भी ताजा कर दी हैं. गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल सितंबर में इंडोनेशिया के सेंट्रल पापुआ प्रांत में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. उस हादसे में विमान में सवार सभी चार लोगों की मौत हो गई थी. उस समय स्थानीय खोज और बचाव कार्यालय के प्रमुख आई वायन सुयात्ना ने बताया था कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा मिमिका रीजेंसी की एक गहरी घाटी में मिला था. हादसे में मारे गए लोगों के शवों को रीजेंसी की राजधानी तिमिका के एक अस्पताल में पहुंचाया गया था.

दक्षिण सुलावेसी में लापता हुए इस एटीआर 400 विमान को लेकर फिलहाल खोज और बचाव अभियान जारी है. एयरनैव इंडोनेशिया, बसरनास और स्थानीय पुलिस मिलकर इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि विमान के साथ आखिर हुआ क्या और उसका वर्तमान स्थान कहां है.

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Indonesia NewsYogyakarta to Makassar FlightMuslim World

