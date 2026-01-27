Advertisement
कलम पर वार: बांग्लादेश में 10 पत्रकारों पर जानलेवा हमला, पिछले साल हुए थे इतने हमले

Bangladesh News: बांग्लादेश में सोमवार (26 जनवरी) को 10 पत्रकारों पर हमला हुआ, जिसके बाद सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. ढाका स्थित ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (HRSS) ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि पिछले वर्ष 2025 में  539 पत्रकारों के खिलाफ घटनाएँ हुए हैं. इन घटनाओं में तीन पत्रकारों की हत्या कर दी गई, कुछ को परेशान किया गया, कुछ को गिरफ्तार किया गया आदि. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:30 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bangladesh News: पिछले दिनों बांग्लादेश में छात्र नेता उसमान हादी की हत्या के बाद, हिंसक प्रदर्शन हुए. इस दौरान सरकारी संपत्तियों और मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया. बांग्लादेश में एक बार फिर मीडिया पर हमले हुए हैं. बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया ने बताया कि नरसिंगडी जिले में बांग्लादेश क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन (CRAB) के सदस्यों पर हुए हमला हुआ, जिसमें कम से कम 10 पत्रकार घायल हो गए. इस हमले में घायल हुए एक पत्रकार को नरसिंगडी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहीं,  नौ पत्रकारों को इलाज के लिए ढाका भेजा गया.

इस मामले पर माधबदी पुलिस स्टेशन के OC कमल हुसैन ने बताया कि घटनास्थल से दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने बताया कि जिस पार्क में पार्किंग को लेकर विवाद हुआ, वह द डेली स्टार द्वारा बनवाया गया है, न कि पार्क प्रशासन द्वारा.

यह घटना सोमवार (26 जनवरी) शाम को नरसिंगडी जिले के माधबदी इलाके में ड्रीम हॉलिडे पार्क के बाहर हुई, जब CRAB के सदस्य अपनी सालाना पिकनिक से लौट रहे थे. दावा है कि कार पार्किंग के अतिरिक्त चार्ज मांगने को लेकर पत्रकारों और पार्क अटेंडेंट के बीच बहस हुई, जिसके बाद पत्रकारों पर हमला किया गया.  

इस मामले पर बांग्लादेश के प्रमुख अखबार द डेली स्टार ने बताया कि राजधानी ढाका स्थित अलग-अलग मीडिया हाउस के CRAB सदस्यों ने अपनी कारें मनोरंजन पार्क के बाहर एक निजी जगह पर पार्क की थीं. दावा है कि पार्किंग अटेंडेंट ने हालांकि दिन में पहले कोई अतिरिक्त पैसे नहीं मांगा गया था, लेकिन बाद में जब गाड़ियां निकाली जा रही थीं, तो पार्किंग अटेंडेंट ने अतिरिक्त पैसों की मांग की, जिससे बहस शुरू हो गई और फिर पत्रकारों पर हमला हुआ.

ढाका स्थित ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी (HRSS) ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि 2025 में पूरे बांग्लादेश में पत्रकारों को अभूतपूर्व हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसमें 318 घटनाओं में 539 पत्रकारों पर हमला किया गया या परेशान किया गया.  इनमें से तीन पत्रकारों की हत्या कर दी गई, 273 घायल हुए, 57 पर हमला किया गया, 83 को धमकी दी गई, और 17 को गिरफ्तार किया गया, जबकि 107 पत्रकारों पर 34 मामलों में आरोप लगाए गए.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Bangladesh newsmuslim world newsToday News

