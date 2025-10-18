Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2967307
Zee SalaamMuslim World

यूरोप में मुस्लिमों की आजादी पर हमला, पुर्तगाल में बुर्का- नकाब पर बैन लगाने का खाका तैयार!

Hijab or Niqab Ban in Portugal: पुर्तगाल की संसद ने सार्वजनिक जगहों पर 'धार्मिक या लिंग आधारित' नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पेश किया है. इस नए बिल के पेश होने पर यूरोप में मुस्लिमों के अधिकारों के हनन और उनके मजहबी मामलों में दखलअंदाजी को लेकर नई बहस छिड़ गई है. अगर यह बिल कानून बन जाता हो तो नकाब और हिजाब पहनने पर मुस्लिम औरतों को भारी जुर्माना और जेल हो सकती है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:09 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Europe News Today: यूरोप कई देशों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपने उफान पर है. यह देश अक्सर पूरी दुनिया में अमन और शांति की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ इजराइल जैसे खतरनाक मुल्क को ग़ज़ा में बेगुनाहों की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराते हैं. मुसलमानों को यूरोप में जगह-जगह अपमानित किया जाता है और उनके साथ मारपीट की जाती है. 

कानूनी रुप से यूरोप के कई देश अब मुसलमानों के मजहबी मामलों में दखलअंदाजी देना शुरू कर दिया है. बीते दिनों इटली ने हिजाब और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया था. वहीं, अब पुर्तगाल भी मुसलमानों की मजहबी आजादी पर रोक लगाने की फिराक में है. पुर्तगाल की संसद ने एक नया बिल पारित किया है, जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 'लिंग या मजहबी मकसद' के लिए चेहरे को ढंकने या छिपाने के लिए नकाब पर रोक लग जाएगा.

पुर्तगाली संसद में यह बिल दक्षिणपंथी विचारधारा वाली पार्टी चीगा (Chega) ने पेश किया था. बिल के मुख्य निशाना मुसलमानों की मजहबी रिवायत हैं. इस बिल में सीधे तौर पर मुस्लिम औरतों के जरिये पहने जाने वाले बुर्का और नकाब प्रतिबंध लगाने की योजना है. बिल के मुताबिक, सार्वजनिक जगहों पर नकाब पहनने पर 200 से 4,000 यूरो (20,400 से 40,8000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर किसी को जबरदस्ती नकाब पहनने के लिए मजबूर किया गया, तो उसे तीन साल तक जेल की सजा भी हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि फ्लाइट, डिप्लोमैटिक कंपाउंड और मजहबी जगहों पर नकाब पहनने की इजाजत होगी. ऐसे में अगर यह कानून लागू हो गया, तो पुर्तगाल उन यूरोपीय देशों में शामिल हो जाएगा जहां पहले से नकाब पहनने पर पूरी तरह से या आंशिक तौर पर पाबंदी है. इससे पहले यूरोप के देशों में फ्रांस, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड में नकाब या हिजाब पहनने पर पाबंदी है. 

पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डी सुसा अभी भी बिल को वीटो कर सकते हैं या इसे संशोधन के लिए संवैधानिक अदालत भेज सकते हैं. एक्सपर्ट का कहना है कि यह बिल मुस्लिम औरतों के मजहबी अधिकारों और सार्वजनिक जीवन में उनकी आजादी को प्रभावित कर सकता है और यूरोप में नकाब पहनने को लेकर बहस को और तेज कर सकता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा तालिबान? अफगानिस्तान सरकार बड़ा ऐलान

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Europe Newsportugal newsmuslim newsniqab ban

Trending news

afghanistan pakistan war
पाकिस्तानी हवाई हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा तालिबान? अफगान सरकार का बड़ा ऐलान
Bangladesh news
बांग्लादेश के 'जुलाई योद्धाओं' ने मांगों को लेकर देशभर में सड़क जाम की दी धमकी!
Pakistan News
तालिबान से पिटने के बाद बौखलाया आसिम मुनीर, भारत को दे डाली गीदड़ भभकी धमकी
Britain News
मुस्लिमों से इतनी नफरत...! ब्रिटेन में दोषी ठहराये गए 3 आतंकी, कोर्ट ने जताई हैरानी
pakistani spy in india
पाकिस्तान के लिए जासूसी करते थे हारून और इमरान, पकड़ने जाने पर कोर्ट ने दिया ये सजा
bangladesh
Tripura: बांग्लादेशी नागरिकों की मॉब लिंचिंग, विदेश मंत्रालय ने भारत से की बड़ी मांग
Jamia Millia Islamia Deepotsav
जामिया में दीपवली की धूम, वाइस चांसलर ने कैंपस के सफाई कर्मियों के साथ बांटी खुशियां
gaza
Gaza के लोगों को मिलेगा भरपेट खाना! UAE से रवाना हुआ कई हजार टन सामान
Zubeen Garg
Singer Zubeen Garg पर बनाया वीडियो, अब जेल की हवा काट रहा इंजामुल हक
karnataka BJP MLA Basangouda Patil
BJP को नहीं पसंद आया RSS के मार्च पर रोक का फैसला? MLA अब नमाज को बना रहे मुद्दा