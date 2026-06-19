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Niger Airport Attack: अफ्रीकी देश नाइजर की राजधानी नियामे के मुख्य हवाई अड्डे पर बंदूकधारियों ने हमला किया, जिसमें 11 सैनिक और दो आम नागरिकों की मौत हो गई. इस दौरान सुरक्षाबलों की ओर से भी बंदूकधारी हमलावरों पर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें 22 हमलावर भी मारे गए. नाइजर के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नियामे में हुए इस हमले को नाकाम कर दिया गया और हथियारों व गोला-बारूद के साथ 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया.
इस हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर आ गए और सैनिकों ने हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क पर लोगों की तलाशी ली. चश्मदीदों ने हमले के दौरान गोलीबारी और धमाकों की बात कही. नेशनल सिविल एविएशन एजेंसी ने बताया कि हवाई अड्डा सामान्य रूप से काम कर रहा था. साल 2023 में हुए तख्तापलट के बाद से सैन्य शासन के अधीन नाइजर, अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में फैली कथित घातक जिहादी हिंसा को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है.
इस हिंसा ने पड़ोसी देशों बुर्किना फासो और माली को भी बुरी तरह प्रभावित किया है, जहाँ भी सैन्य शासन है. नियामे के डियोरी हमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस साल यह दूसरा हमला था. इससे पहले जनवरी में इस्लामिक स्टेट समूह ने इसी तरह के एक हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें नाइजर के ड्रोन एसेट्स को निशाना बनाया गया था.
यह हवाई अड्डा एक रणनीतिक केंद्र है, जहाँ नाइजर वायु सेना का बेस और नाइजर-बुर्किना फासो-माली संयुक्त सैन्य बल का मुख्यालय भी स्थित है. जनवरी के हमले के बाद सेना ने हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि नाइजर और व्यापक क्षेत्र में जिहादी अभी भी गंभीर खतरा बने हुए हैं. कंट्रोल रिस्क की सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट बेवर्ली ओचिएंग ने कहा, "AES (साहेल देशों का गठबंधन) के मुख्यालय के तौर पर हवाई अड्डे की अहमियत उग्रवादियों को इसे निशाना बनाने के लिए प्रेरित करेगी."