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नियामे एयरपोर्ट पर भीषण हमला से दहला नाइजर; मुठभेड़ में 11 सुरक्षा बलों और 22 हमलावरों की मौत

Niger Airport Attack: नाइजर की राजधानी नियामे के मुख्य हवाई अड्डे पर हुए हमले में 11 सैनिकों और दो नागरिकों की मौत हो गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में 22 हमलावर मारे गए. सुरक्षा बलों ने 20 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है. यह हमला साहेल क्षेत्र में बढ़ती उग्रवादी हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों को फिर से उजागर करता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 09:57 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:57 AM IST
नियामे एयरपोर्ट पर भीषण हमला से दहला नाइजर; मुठभेड़ में 11 सुरक्षा बलों और 22 हमलावरों की मौत

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