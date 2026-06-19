यह हवाई अड्डा एक रणनीतिक केंद्र है, जहाँ नाइजर वायु सेना का बेस और नाइजर-बुर्किना फासो-माली संयुक्त सैन्य बल का मुख्यालय भी स्थित है. जनवरी के हमले के बाद सेना ने हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि नाइजर और व्यापक क्षेत्र में जिहादी अभी भी गंभीर खतरा बने हुए हैं. कंट्रोल रिस्क की सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट बेवर्ली ओचिएंग ने कहा, "AES (साहेल देशों का गठबंधन) के मुख्यालय के तौर पर हवाई अड्डे की अहमियत उग्रवादियों को इसे निशाना बनाने के लिए प्रेरित करेगी."