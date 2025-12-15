ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद मुस्लिम समाज निशाने पर, इस्लामिक स्थानों पर तोड़फोड़

Australia News: ऑस्ट्रेलिया के फेमस टूरिस्ट बीच (बॉन्डी बीच) पर बीते 14 तारीख को मास शूटिंग की घटना हुई. इसमें दो हमलावरों ने 16 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया. विश्व भर में इस घटना की निंदा हो रही है. लेकिन इस घटना को लेकर कई लोग इस्लाम और पूरे मुस्लिम समाज को टार्गेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हमलावर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं.

इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही बॉन्डी बीच के पास स्थित मुस्लिम समाज के एक कब्रिस्तान में सुअर का सर फेंकने और कब्रों को तोड़ने की घटना हुई है. सुअर के गोश्त को इस्लाम में प्रतिबंधित किया गया है. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है और उनका धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्डी बीच के नजदीक स्थित नैरेलन कब्रिस्तान में सुअर का सर फेंकने और कब्रों को तोड़ने घटना सामने आई है. इस घटना से जुड़े एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कब्रिस्तान में कई सुअर के सर पड़े हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया में अंतिम संस्कार सेवा के डायरेक्टर अहमद हरैची ने नैरेलन कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया शेयर कीं. उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका कभी भी किसी भी हालात में अपमान नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कब्रिस्तान में सुअर का सर फेंकने और तोड़फोड़ करने वालों का जिक्र करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जिसने भी किया है वह सिर्फ अपने नफरत को साबित किया है और कुछ नहीं.

उन्होंने इस कार्रवाई को करने वालों को समस्या का हिस्सा बताया और इस कार्रवाई को बेवकूफी बताया. उन्होंने कहा कि जो पहले ही मर चुके हैं और कब्रों में हैं उनका वर्तमान समय में हो रही घटनाओं से कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान सभी धर्म और मानवता के लिए सम्मान की जगह है.

उन्होंने आगे कब्रिस्तान में इस प्रकार की अपमानित कृत्य करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम समाज में दर्द, पीड़ा और खाई को बढ़ावा देने वाले हो. उन्होंने कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं, तो यह तरीका नहीं है. अगर आप न्याय चाहते हैं, तो यह तरीका नहीं है. आप बस इंसानियत की कमी दिखा रहे हैं.