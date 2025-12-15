Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3041789
Zee SalaamMuslim World

ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद मुस्लिम समाज निशाने पर, इस्लामिक स्थानों पर तोड़फोड़

Australia News: ऑस्ट्रेलिया के सीडनी में फेमस टूरिस्ट बीच पर बीते रोज हमला हुआ. इस घटना को हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के एक कब्रिस्तान में सुअर का सर फेंकने और तोड़फोड़ करने की घटना सामने आई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 15, 2025, 04:42 PM IST

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद मुस्लिम समाज निशाने पर, इस्लामिक स्थानों पर तोड़फोड़

Australia News: ऑस्ट्रेलिया के फेमस टूरिस्ट बीच (बॉन्डी बीच) पर बीते 14 तारीख को मास शूटिंग की घटना हुई. इसमें दो हमलावरों ने 16 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया. विश्व भर में इस घटना की निंदा हो रही है. लेकिन इस घटना को लेकर कई लोग इस्लाम और पूरे मुस्लिम समाज को टार्गेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हमलावर मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं. 

इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही बॉन्डी बीच के पास स्थित मुस्लिम समाज के एक कब्रिस्तान में सुअर का सर फेंकने और कब्रों को तोड़ने की घटना हुई है. सुअर के गोश्त को इस्लाम में प्रतिबंधित किया गया है. इस घटना के बाद मुस्लिम समाज में आक्रोश है और उनका धार्मिक भावनाएँ आहत हुई हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बॉन्डी बीच के नजदीक स्थित नैरेलन कब्रिस्तान में सुअर का सर फेंकने और कब्रों को तोड़ने घटना सामने आई है. इस घटना से जुड़े एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कब्रिस्तान में कई सुअर के सर पड़े हुए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रेलिया में अंतिम संस्कार सेवा के डायरेक्टर अहमद हरैची ने नैरेलन कब्रिस्तान की कब्रों को तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया शेयर कीं. उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जिसका कभी भी किसी भी हालात में अपमान नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कब्रिस्तान में सुअर का सर फेंकने और तोड़फोड़ करने वालों का जिक्र करते हुए कहा कि यह कार्रवाई जिसने भी किया है वह सिर्फ अपने नफरत को साबित किया है और कुछ नहीं.

उन्होंने इस कार्रवाई को करने वालों को समस्या का हिस्सा बताया और इस कार्रवाई को बेवकूफी बताया. उन्होंने कहा कि जो पहले ही मर चुके हैं और कब्रों में हैं उनका वर्तमान समय में हो रही घटनाओं से कोई रिश्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि कब्रिस्तान सभी धर्म और मानवता के लिए सम्मान की जगह है. 

उन्होंने आगे कब्रिस्तान में इस प्रकार की अपमानित कृत्य करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि तुम समाज में दर्द, पीड़ा और खाई को बढ़ावा देने वाले हो. उन्होंने कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं, तो यह तरीका नहीं है. अगर आप न्याय चाहते हैं, तो यह तरीका नहीं है. आप बस इंसानियत की कमी दिखा रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Cemetery Vandalism Incident in AustraliaToday News

Trending news

Cemetery Vandalism Incident in Australia
ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद मुस्लिम समाज निशाने पर, कब्रिस्तान में तोड़फोड़
Haryana news
संजय ने पहले जायदा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर कर दिया कत्ल; ऐसे खुले सारे राज
UP News
आजम खान की भाभी का इंतकाल, पैरोल के लिया दिया आवेदन; जनाजे में शामिल होने पर सस्पेंस
Bihar News
मोतिहारी: रेप के आरोपी गफ्फार की लॉकअप में मौत या हत्या? पुलिस की कहानी पर उठे सवाल
Mohammad Dilshad Shilp Guru Award
काष्ठ-नक्काशी को मोहम्मद दिलशाद ने दिलाई नई पहचान, कई देशों से मिल चुका है पुरस्कार
Muslim Shop Names Controversy
BJP नेता पंकज चौधरी का 'राहत रूह' अगर सही है, तो 'लकी हेयर ड्रेसर' गलत कैसे है?
UAE Anti Prostitution Law
इस मुस्लिम मुल्क ने देह व्यापार और सेक्स क्राइम के खिलाफ बनाया कड़ा कानून
Bangladesh news
पत्रकारों के लिए नर्क बन चुका है बांग्लादेश, पुलिस ने सीनियर पत्रकार को किया अरेस्ट
Bihar Crime News
मामूली विवाद पर दिलशाद की हत्या, परिवार वालों ने लगाए गंभीर आरोप
Bahraich Violence Case
Bahraich Violence: मनुस्मृति के आधार पर फांसी की सजा, जज को बर्खास्त करने की मांग