Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2970426
Zee SalaamMuslim World

शांति का झंडाबरदार बना जालिम! सीरिया के बाद पहले अफगान को ऑस्ट्रिया ने किया निर्वासित

Austria Deports Afghan Citizens: ऑस्ट्रिया ने पहली बार तालिबान शासन के बाद एक अफगान नागरिक को देश से निर्वासित किया है. चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने इसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बताया, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस फैसले को मानवाधिकारों का उल्लंघन करार दिया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताते हुए आलोचना की है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:53 PM IST

Trending Photos

ऑस्ट्रिया चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर (फाइल फोटो)
ऑस्ट्रिया चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर (फाइल फोटो)

Austria News Today: अमेरिका, यूरोप समेत कई मुल्कों में दक्षिणपंथी संगठन लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं. यूरोप के कई देशों में दक्षिणपंथी सरकारों ने हिजाब और नकाब पर बैन लगाना शुरू कर दिया है. वहीं, अब कथित लोकतंत्र, अमन और शांति का अलमबरदार होने का दावा करने वाला मुल्क ऑस्ट्रिया में दक्षिणपंथी सरकार ने एक मजहबी और क्षेत्रीय के आधार पर लोगों को टार्गेट करना शुरू कर दिया है.  

ऑस्ट्रिया ने मंगलवार (21 अक्टूबर) को पहली बार एक अफगान नागरिक को उसके देश वापस भेज दिया है. यह घटना चार साल बाद हुई है, जब तालिबान ने अमेरिका समर्थित समर्थित सरकारों को बेदखल कर अफगानिस्तान में सत्ता में वापसी की. बताया गया कि यह तालिबान के शासन में आने के बाद अफगान नागरिक की पहली देश निकाला की कार्रवाई है.

राजधानी वियना में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में और भी अफगान नागरिकों को देश से निकाला जाएगा. सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार का नेतृत्व कंजरवेटिव (रूढ़िवादी) ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी कर रही है, सरकार ने गैरकानूनी प्रवासन के खिलाफ कार्रवाई को अपनी पहली तरजीह बताई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "आज सुबह एक गंभीर अपराध करने वाले शख्स को काबुल निर्वासित किया गया. यह 2021 के बाद किसी अफगान नागरिक की पहला देश निकाला (deportation) की कार्रवाई है." चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने आगे कहा, "ऑस्ट्रिया इससे एक स्पष्ट संदेश दे रहा है, जो भी शख्स अपराध करता है तो वह इस देश में रहने का अधिकार खो देता है. अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा."

इससे पहले जुलाई में ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ का पहला देश बना था जिसने सीरिया के नागरिकों को वापस उनके देश भेजा, जबकि वहां अब भी अस्थिरता बनी हुई है और आए दिन इजरायली फौज के साथ कई मिलिशिया हमले कर रहे हैं. उस समय मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम पर सवाल उठाया था और कहा था कि अभी यह तय करना जल्दबाजी होगी कि वहां लोगों की वापसी सुरक्षित है या नहीं है.

ऑस्ट्रिया कई महीनों से यह कहता आ रहा है कि वह अफगान नागरिकों की भी वापसी की प्रक्रिया शुरू करना चाहता है, भले ही इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विरोध हो. एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बयान जारी करते हुए इस फैसले की आलोचना की. एमनेस्टी ने कहा, "अफगानिस्तान अब भी दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है. कोई भी देश अगर लोगों को ऐसे देश में निर्वासित करता है जो अपने ही नागरिकों के खिलाफ अपराध कर रहा है, तो वह अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है. मानवाधिकारों के इस धोखे को तुरंत रोका जाना चाहिए."

ऑस्ट्रिया में शरण लेने वालों में सबसे ज्यादा लोग सीरिया और अफगानिस्तान से हैं. सरकार ने कहा है कि शुरुआती चरण में जिन लोगों को देश से निकाला जाएगा, वे मुख्य रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले शरणार्थी होंगे. चांसलर स्टॉकर ने यह भी बताया कि गृह मंत्रालय, जो गेरहार्ड कार्नर के अधीन है, अब और ज्यादा लोगों की देश निकाला की तैयारी कर रहा है.

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

austria newsTalibanAfghanistan newsmuslim news

Trending news

RJD Muslim Candidates 2025
राजद के MY समीकरण में 51-19 के रेशियो से ठगा महसूस कर रहे मुसलमान
Donald Trump on Israel
गाजा में सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप ने इजरायल को दी खुली धमकी! कहा- भुगतने पड़ेंगे...'
syria news
मुसमलानों ने ही मुस्लिम देश को किया तबाह, वर्ल्ड बैंक ने फिर लोगों के लिए बढ़ाया हाथ
sudan conflict
सूडान में गृहयुद्ध के बीच खार्तूम एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, दहशत में हैं लोग
Humanitarian aid trucks in Gaza
गज़ा में फिर से लागू हुआ सीजफायर, मदद के लिए पहुंचे मानवीय सहायता से भरे ट्रक
Afghanistan news
अफगान खिलाड़ियों की पाकिस्तान एयरस्ट्राइक में शहादत पर ACB और ICC-BCCI ने जताया शोक
Pakistan News
PAK: कमजोर सेना, बेकाबू आतंकी! पाकिस्तान में बारूद के ढेर पर बैठी सरकार
Punjab news
'बहन भाग गई, पिता का मेरी बीवी से...' Ex DGP के बेटे ने मौत से पहले खोल दिए सारे राज
Maharashtra news
शनिवारवाड़ा में नमाज पढ़ने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, मुसलमानों को दे डाली ये नसीहत
Bihar News
बिहार में रार, तेलंगाना में प्यार; जुबली हिल्स में AIMIM ने किया कांग्रेस का समर्थन