बांग्लादेश में Academic से लेकर आम आदमी तक निशाने पर; BAL ने खोली युनूस सरकार की पोल!

Bangladesh Political Crisis: बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर अवामी लीग लगातार हमलावर है. इस बीच शनिवार (13 सितंबर) को एक बार फिर अवामी लीग के गंभीर आरोपों से हलचल मच गई. पार्टी का कहना है कि सरकार मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार कर असहमति को दबाने और राजनीतिक विरोध को खत्म करने की कोशिश कर रही है. अवामी लीग ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं से लेकर पूर्व मंत्री, बुद्धिजीवी और आम अवाम तक को बिना किसी ठोस आरोप के मजह सियासी ख्यालात का इजहार करने या अवामी प्रोग्राम में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है.

अवामी लीग ने दावा किया कि बांग्लादेश में मनमानी गिरफ्तारियों की लहर न तो संयोग है और न ही बिखरी हुई है बल्कि यह एक मंसूबा बंद साजिश है, सियासी दलों को पस्त करने के लिए ऐसा किया जा रहा है. जहां हर मामला एक डराने वाली तस्वीर पेश करता है, हर जगह निगरानी, गिरफ्तारी और शांतिपूर्ण विरोध को भी अपराध बना दिया जा रहा है.

पार्टी ने उदाहरण देते हुए कहा कि पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ सिद्दीकी और ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेख हाफिजुर रहमान करज़ोन को 'मंच 71' की एक गोलमेज चर्चा में शामिल होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया. शुरू में उन पर भीड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाकर हिरासत में लिया गया, बाद में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज कर दिया गया. अवामी लीग ने कहा, "इस तरह की कार्रवाई से अकादमिक चर्चा और नीति पर बहस को भी साजिश का रूप दिया जा रहा है. अब न क्लासेज सेफ हैं, न बहस का मंच और न ही प्रेस सेफ है."

अवामी लीग की तरफ से जारी बयान में गया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रेस सचिव और वरिष्ठ अधिकारी रह चुके अबू आलम शाहिद खान को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया. उनकी गलती बस इतनी थी कि वे 'मंच 71' के जरिये आयोजित संविधान सुधार पर चर्चा में शामिल हुए थे. अवामी लीग ने कहा, "अबू शाहिद खान जैसे सम्मानित अधिकारी और सार्वजनिक नीति विश्लेषक संवाद और बहस की बौद्धिक दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं. उन्हें गिरफ्तार कर यह संदेश दिया गया कि अब कोई सुरक्षित जगह नहीं है, न टीवी स्टूडियो, न लेक्चर हाल, न नागरिक सामाजिक के आयोजन की जगहें ही सेफ हैं."

युनूस सरकार पर निशाना साधते हुए अवामी लीग ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अगर सबसे योग्य और तर्कसंगत आवाजें ही चुप करा दी जाएं, तो आम नागरिक बोलने से डरने लगेंगे. अवामी लीग ने कहा, "मनमानी गिरफ्तारियों के बुरे नतीजे सिर्फ निजी गिरफ्तारी तक सीमित नहीं हैं. यह बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है. सरकार विरोधी आवाजों को कुचलकर शासन अपने विरोध से बचा रही है, जिससे सत्ता को जनसमर्थन के बजाय दमन से बनाए रखा जा रहा है." बयान में आगे कहा गया, "लोकतांत्रिक बहस, असहमति और विरोध की जगह निगरानी, डराने और जबरदस्ती ने ले ली है. जब शासन का आधार डर बन जाता है, तो सियासी जवाबदेही खत्म हो जाती है."

