हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' ने किया संविधान बचाने का आह्वान, यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2875970
Zee SalaamMuslim World

हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' ने किया संविधान बचाने का आह्वान, यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bangladesh News: बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' ने देश में चरंपंथी ताकतों में बढौतरी और देश में लोकतंत्र खत्म होने का आरोप लगाया है. साथ ही बांग्लादेश की अंकरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस पर कई गंभीर आरोप लगाया है. इसके साथ ही अवामी लीग ने 21 मांगे रखी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 11, 2025, 01:31 PM IST

Trending Photos

हसीना की पार्टी 'अवामी लीग' ने किया संविधान बचाने का आह्वान, यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bangladesh News: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और बांग्लादेश में "चरमपंथी सांप्रदायिक ताकतों की बढ़ौतरी से देश में उत्पात फैलने का डर जताया है. साथ ही अवामी लीग ने बांग्लादेश में "सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक संकट" को दूर करने और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को बहाल करने के लिए 21 माँगें उठाई हैं.

अवामी लीग ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश सांप्रदायिक ताकतों के उत्पात से संकट में है और युद्ध क्षेत्र की तरह लहूलुहान हो गया है. अवामी लीग ने कहा कि बांग्लादेश का निर्माण 'बंगबंधु' शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में मुक्ति संग्राम में विजय के बाद हुआ था, "चरमपंथी सांप्रदायिक-आतंकवादी ताकतों" के उत्पात से बांग्लादेश तबाह हो रहा है. 

अवामी लीग ने कहा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है. पार्टी ने दावा किया कि बांग्लादेश में मीडिया की आज़ादी खत्म हो गई है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा, हमले और बलात्कार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं. लोगों का जीवन और संपत्ति असुरक्षित है; मज़हबी अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है; कानून-व्यवस्था ध्वस्त हो गई है.

अवामी लीग ने की ये मांग
अवामी लीग ने बांग्लादेश की अवाम से संविधान बचाने का आह्वान किया है. पार्टी ने बांग्लादेश की अवाम से अपील की है कि वह यूनुस सरकार के खिलाफ एकजूट होकर अपने देश के संसाधनों के विदेशी हाथों में जाने से बचाए. 

अवामी लीग ने अपने 21 माँगों में यूनुस का तत्काल इस्तीफ़ा, "फ़ासीवादी शासन" का अंत की मांग की है. बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की मांग की गई है. साथ ही न्यायाधीश ओबिदुल हसन और इनायतुर रहीम के आवासों पर भीड़ द्वारा किए गए हमलों को मोहम्मद यूनुस के जरिए संविधान के उल्लंघन के तहत जांच की मांग की है. 

इन मांगों में शेख हसीना, शेख रेहाना, साजिब वाजेद जॉय और बंगबंधु परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ सभी "राजनीति मालमों को वापस लेने की मांग की गई है. इसके अलावा अवामी लीग और सहयोगी दलों के सभी गिरफ्तार नेताओं, कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहाई की भी माँग की गई है.

TAGS

Bangladesh newsAwami LeagueMuhammad YunusShekh Hasina

Trending news

Karnataka News
इस MLA ने हिंदू नौजवानों को दिया 'भगवा लव ट्रैप' का ऑफर; मुस्लिम लड़कियों से शादी...
UP News
फतेहपुर मकबरे पर हिंदू संगठनों का तांडव; कब्र तोड़ कर की पूजा, पुलिस रही खामोश
India Yemen Relations
इजरायल के कट्टर दुश्मन देश यमन से भारत रखता है दोस्ताना सम्बन्ध; इन चीजों का व्यापार
UP News
पुलिस की छात्रों के साथ बदसलूकी पर AMU छात्र भड़के; प्रॉक्टर पर की कार्रवाई की मांग
war on gaza
नेतन्याहू के खिलाफ इजराइलियों ने फूंका बिगुल; गाजा पर कब्जे की योजना के खिलाफ....
Pakistan News
हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर; फिर दी परमाणु हमले की गीदड़ भभकी
Gaza News
इजराइल ने कलम के सिपाहियों को बनाया निशाना; यहूदी फौज ने की पांच पत्रकारों की हत्या
Ajmer News
अजमेर पर चढ़ा Eid Milad Un Nabi का रंग; दरगाह पर महफिल-ए-सलाम की तैयारियां शुरू
UP News
फतेहपुर में शिवलिंग या मजार? BJP-हिंदू संगठनों ने 500 साल पुराने मकबरे पर किया दावा
UP News
मदरसे को मिला ग्रांट; SDM की मंजूरी के बावजूद 'अवैध'? सीएम से शिकायत पर मचा हंगामा
;