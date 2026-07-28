/अजरबैजान में आजाद सहाफत पर वार; टोपलुम टीवी के सहाफियों को 15 साल तक की जेल, हुकूमत पर दमन का इल्जाम!

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Azerbaijan News Today: अजरबैजान में हुकूमत और आजाद सहाफत के बीच तनातनी एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है. मुल्क की एक अदालत ने नौ सहाफियों और एक बड़े आजाद न्यूज़ प्लेटफॉर्म से जुड़े लोगों को पैसों से जुड़े इल्जाम में कसूरवार ठहराते हुए सख्त कैद की सजा सुनाई है. इस फैसले के बाद दुनिया भर की मीडिया के आजादी की हिमायत करने वाली तंजीमों ने इसे सियासी मकसद से उठाया गया कदम बताते हुए एतराज जताया है. उनका कहना है कि यह कार्रवाई हुकूमत पर तन्क़ीद करने वाली आवाजों को खामोश करने की कोशिश है.
दारुल हुकूमत बाकू की अदालत ने ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म टोपलुम के बानी और डॉयरेक्टर अलसगर मम्मदली को 14 साल की कैद की सजा सुनाई. वहीं इस इदारे की बुनियाद रखने वाले समाजी कारकुन आकिफ गुरबानोव और रुसलान इज्जतली को 15-15 साल कैद की सजा दी गई. अदालत ने टोपलुम से जुड़े दूसरे सहाफियों और समाजी कारकुनों को भी 12 से 14 साल तक के कैद की सजा सुनाई है.
इन सभी सहाफियों और न्यूज इदारों से जुड़े लोगों पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने मिलकर एक क्रिमिनल ग्रुप की तरह काम किया और विदेशों, खासकर पश्चिमी देशों से मिलने वाली आर्थिक मदद को गलत तरीके से हासिल किया और इस्तेमाल किया. हालांकि सभी मुल्जिमों ने इन इल्जाम को झूठा बताते हुए खारिज कर दिया है.
मुबय्यना मुल्जिम सहाफियों के वकील एलचिन सादिगोव ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर करेंगे. उनका कहना है कि अदालत का फैसला कानून के खिलाफ है और यह सियासी वजहों से दिया गया है. वकील सादिगोव के मुताबिक, यह मामला असल में सहाफियों दबाने और परेशान करने लिए दिया गया है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि अदालत ने बचाव पक्ष की कोई भी मांग या दलील को कबूल नहीं किया.
इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली कई तंजीमों का इल्जाम है कि राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की हुकूमत लंबे अरसे से मुखालिफ आवाजों और बोलने की आजादी पर शिकंजा कस रही है. उनके मुताबिक, सहाफियों, समाजी कारकुनों और मुखालिफ सियासी शख्सियतों को सख्त कानूनों के जरिये निशाना बनाया जा रहा है, ताकि हुकूमत पर सवाल उठाने वाली आवाजें दब जाएं.
करीब एक करोड़ आबादी वाले दक्षिणी कॉकस इलाके के इस मुल्क में टोपलुम उन चंद आजाद न्यूज इदारों में शामिल था, जो लगातार हुकूमत की बदइंतजामी, बदउनवानी और समाजी मसाइल जोर शोर से उठाता था. मार्च 2024 में पुलिस ने टोपलुम न्यूज इदारे के दफ्तर पर छापा मारकर इसके कई कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था.
यूरोपीय और बैनुल क्वामी सहाफी तंजीमों ने इन सजाओं की सख्त लफ्जों में मजम्मत की है. तंजीम का कहना है कि इतनी सख्त सजा यह साफ दिखाती है कि मुकदमा सियासी था और हुकूमत का मकसद अपना फर्ज निभा रहे सहाफियों को डराना और दबाना है. बैनुल क्वामी सहाफी तंजीम के जनरल सेक्रेट्री एंथनी बेलांजर ने इस फैसले को "हुकूमत की खुली दमनकारी और डराने वाली कार्रवाई" करार दिया है.
वहीं सरहदों के बगैर सहाफी नाम की तंजीम ने भी इस मुकदमे को बेबुनियाद बताते हुए इसकी मजम्मत की. तंजीम ने कहा कि यह फैसला अजरबैजान में आजाद मीडिया पर बढ़ते दबाव की एक और मिसाल है और सभी सहाफियों को फौरन रिहा किया जाना चाहिए. तंजीम की तरफ से कहा गया है कि अजरबैजान का इंसाफी निजाम राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के इशारों पर चल रहा है और मुल्क के बचे हुए आखिरी आजाद न्यूज इदारों को खामोश कराने के लिए अदालतों का सहारा लिया जा रहा है.
इल्हाम अलीयेव साल 2003 से अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं. उन्होंने अपने वालिद हैदर अलीयेव की जगह यह ओहदा संभाला था. हैदर अलीयेव पहले कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह रहे और फिर सोवियत संघ के 1991 में टूटने के बाद आजादी हासिल करने वाले अजरबैजान के राष्ट्रपति बने थे. साल 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इल्हाम अलीयेव ने 92 फीसदी वोट हासिल कर दोबारा मुल्क के सत्ता की बागडोर हासिल की.