पाकिस्तानी लड़की के प्यार मे बादल ने पार किया बॉर्डर, जेल में अनाया इस्लाम, लेकिन नहीं मिलने आई सना

Badal in Pakistan: फेसबुक पर हुई दोस्ती से शुरू हुई प्रेम कहानी अलीगढ़ के बरला क्षेत्र के युवक बादल बाबू को सीमा पार पाकिस्तान ले गई. वहां एक साल की सजा पूरी करने के बाद भी उसकी रिहाई फिलहाल टल गई है. वजह है- जुर्माने की रकम अदा न कर पाना. इस कारण बादल को अभी कुछ और दिन पाकिस्तान की जेल में ही रहना होगा.

बाबू के वकील ने कही ये बात

इस पूरे मामले का खुलासा बादल बाबू के केस की पैरवी कर रहे पाकिस्तानी अधिवक्ता फैयाज ने नए साल पर जारी किए गए वीडियो के जरिए किया है. अधिवक्ता ने बताया कि उनकी लाहौर जेल में बादल से मुलाकात हुई है. बातचीत के दौरान बादल ने बताया कि उसने पूरी तरह इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और अब वह पाकिस्तान में ही रहना चाहता है. उसने भारत लौटने से इनकार कर दिया है. हालांकि कानूनी प्रावधानों के तहत वह पाकिस्तान में परमानेंटली नहीं रह सकता, इसलिए नियमों के अनुसार उसे भारत डिपोर्ट किया जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

गांव खिटकारी, बरला निवासी बादल बाबू को 27 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान वह वीजा या अन्य वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. 30 अप्रैल को पाकिस्तानी अदालत ने उसे एक साल की कैद की सजा सुनाई थी.

हिंदुस्तान वापस भेजा जाएगा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बादल के पिता कृपाल सिंह ने अपने दिल्ली स्थित एक परिचित के माध्यम से कराची के अधिवक्ता फियाज रामे से संपर्क किया था. वही इस मामले में बादल की पैरवी कर रहे हैं. कुछ दिन पहले अधिवक्ता ने वीडियो जारी कर बताया था कि बादल अपनी सजा पूरी कर चुका है और उसे डिटेंशन सेंटर में रखा गया है. तब यह भी कहा गया था कि एक सप्ताह के भीतर उसे भारत वापस भेज दिया जाएगा.

लेकिन, एक जनवरी 2026 को जारी नए वीडियो में अधिवक्ता ने बताया कि वह जिला जेल, लाहौर में मौजूद हैं और बादल की डिपोर्टेशन प्रक्रिया को लेकर जानकारी साझा कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उसी दिन उनकी बादल से मुलाकात हुई है और जल्द ही वह इस पर विस्तृत जानकारी देंगे. इसके बाद बादल के पिता कृपाल सिंह ने अधिवक्ता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी.

देर रात जारी एक और वीडियो में अधिवक्ता ने साफ किया कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद उनकी लाहौर जेल में बादल से मुलाकात हुई. उन्होंने बताया कि बादल ने अपनी सजा पूरी कर ली है, लेकिन जुर्माने की रकम अदा न कर पाने के कारण उसे कुछ दिन अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी.

जेल में नहीं मिलने आई सना

सना रानी से मिलने के सवाल पर अधिवक्ता ने कहा कि जेल में सना बादल से मिलने नहीं आई. इस संबंध में कुछ और बातें भी हैं, जिनकी जानकारी वह बाद में साझा करेंगे. इस खुलासे के बाद बादल के परिवार की चिंता और बढ़ गई है. पिता कृपाल सिंह ने बताया कि अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बादल से बात कराने की बात कही थी, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका.

उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा. उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह जुर्माने की रकम भर सकें. कृपाल सिंह ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर उनके बेटे की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित कराए.

जेल में नमाज पढ़ रहा है बाबू

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैयाज ने यह भी बताया कि जेल में रहने के दौरान बादल नियमित रूप से नमाज अदा कर रहा है. उसकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया है और उसे अलग बैरक में रखा गया है. किसी तरह की परेशानी या खतरे की बात सामने नहीं आई है. बादल ने यह भी कहा है कि वह पाकिस्तान में ही रहना चाहता है और उसके साथ किसी तरह का नुकसान न किया जाए.