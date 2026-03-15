मिडिल ईस्ट तनाव के बीच F1 फैंस को बड़ा झटका, बहरीन-सऊदी ग्रां प्री रद्द; 100 मिलियन पाउंड का नुकसान

Formula 1 Grand Prix: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब खेल जगत पर भी दिखने लगा है. दुनिया की सबसे लोकप्रिय मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिता फॉर्मूला वन (F1) ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बहरीन और सऊदी अरब में होने वाली ग्रां प्री रेस को रद्द करने का फैसला किया है. यह सबसे पहले 12 अप्रैल को बहरीन और 19 अप्रैल को सऊदी अरब में आयोजित होने वाली थीं.

फॉर्मूला वन प्रबंधन के सामने जल्द फैसला लेने की नौबत इसलिए भी आ गई थी, क्योंकि टीमों का ज्यादातर कार्गो बहरीन भेजे जाने की तैयारी थी. ऐसे में रेस रद्द करने का फैसला समय रहते लेना जरूरी माना गया ताकि और उपकरण वहां न भेजे जाएं.

फॉर्मूला वन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मौजूदा हालात को देखते हुए रेस आयोजित करना मुमकिन नहीं है. बयान में कहा गया, "पूरे हालात पर गहनता से सोच विचार करने बाद हमलोग इस नतीजे पर पहुंचे कि मिडिल ईस्ट में जारी स्थिति की वजह से बहरीन और सऊदी अरब ग्रां प्री अप्रैल में आयोजित नहीं होंगी. कई विकल्पों पर विचार किया गया था, लेकिन आखिरकार यह तय किया गया कि अप्रैल में किसी भी वैकल्पिक रेस को शामिल नहीं किया जाएगा."

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बयान में यह भी बताया गया कि सिर्फ फॉर्मूला वन ही नहीं, बल्कि उसी कार्यक्रम से जुड़े फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 और एफ1 अकादमी के राउंड भी अपने निर्धारित समय पर नहीं हो पाएंगे. यह फैसला अंतरराष्ट्रीय मोटरस्पोर्ट संस्था FIA और संबंधित प्रमोटरों से बातचीत के बाद लिया गया है.

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फॉर्मूला वन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टेफानो डोमेनिकाली ने कहा कि यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए यही सही कदम था. उन्होंने कहा, "यह फैसला कठिन जरूर था, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात को देखते हुए यही उचित है. मैं FIA और हमारे प्रमोटरों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरे समर्थन दिया. वे हमेशा की तरह हमें पूरे उत्साह के साथ मेजबानी के लिए तैयार थे और हम परिस्थितियां सामान्य होने पर जल्द ही उनके पास लौटने की उम्मीद करते हैं."

FIA के अध्यक्ष मोहम्मद बेन सुलेयम ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि संगठन के लिए सबसे पहले सुरक्षा और लोगों की भलाई है. उन्होंने कहा, "FIA हमेशा अपनी कम्युनिटी और सहयोगियों की सुरक्षा और कल्याण को तरजीह देता है. काफी सोच विचार के बाद हमने अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है."

बहरीन का साखिर सर्किट एक अमेरिकी सैन्य अड्डे से सिर्फ करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित है, जो पहले ही ईरानी हमलों का निशाना बन चुका है. इसके अलावा कुछ टीमों का उपकरण भी बहरीन में फंसा हुआ है, जो प्री-सीजन टेस्टिंग के बाद से आगे नहीं बढ़ पाया है. ऐसे में और उपकरण भेजना जोखिम भरा माना जा रहा था.

इन दोनों रेसों के रद्द होने के बाद अब फॉर्मूला वन सीजन में कुल 22 रेसें ही होंगी. जापान में तीसरा राउंड 29 मार्च को होना है, जबकि इसके बाद चौथा राउंड 3 मई को मियामी में आयोजित किया जाएगा. इन दोनों रेसों के बीच करीब पांच हफ्तों का अंतर रहेगा, जिसका इस्तेमाल टीमें अपनी कारों में सुधार करने और खेल के नए नियमों के मुताबिक बेहतर तैयारी के लिए करेंगी.

मिडिल ईस्ट में हालात के चलते बहरीन और सऊदी अरब ग्रां प्री रद्द होने से फॉर्मूला-1 को बड़ा आर्थिक झटका लगने की आशंका है. इन दोनों रेसों के रद्द होने का असर सिर्फ खेल पर ही नहीं, बल्कि इसकी व्यावसायिक कमाई पर भी पड़ेगा.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन दो रेसों के रद्द होने से फॉर्मूला-1 को 100 मिलियन पाउंड (लगभग 1,050 से 1,080 करोड़ रुपये) से ज्यादा का नुकसान हो सकता है. इसकी वजह यह है कि बहरीन और सऊदी अरब फॉर्मूला-1 कैलेंडर में सबसे अधिक होस्टिंग फीस देने वाले देशों में शामिल हैं.

अगर ये दोनों रेसें आयोजित नहीं होती हैं तो फॉर्मूला-1 के इस सीजन का शेड्यूल भी छोटा हो जाएगा. 24 रेसों के तय कार्यक्रम की जगह अब कैलेंडर घटकर 22 रेसों का रह सकता है, जिससे खेल के आर्थिक ढांचे और वैश्विक आयोजन पर भी असर पड़ने की संभावना है.

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