Pakistan News: बलूचिस्तान में उबाल! नेताओं की गिरफ्तारी पर महीनेभर के संघर्ष का ऐलान

Balochistan News: बलूच नेताओं की हिरासत के एक साल पूरे होने पर एक बलूच समूह ने बलूच यकजहती कमेटी (BYC) के महीनेभर चलने वाले अभियान का समर्थन किया है. अभियान का उद्देश्य हिरासत में लिए गए नेताओं की रिहाई की मांग और इस मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना बताया जा रहा है. 

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 27, 2026, 12:49 PM IST

Pakistan News: बलूच एडवोकेसी एंड स्टडीज़ सेंटर (BASC) ने बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) के साथ सपोर्ट और एकजुटता दिखाई है, जिसने अपने कई नेताओं की हिरासत के एक साल पूरे होने पर महीने भर का अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है. एक्स पर एक पोस्ट में BASC ने कहा कि यह कैंपेन महरंग बलूच, बेबगर बलूच, सिबगतुल्लाह शाह जी, गुलज़ादी और बीबो बलूच की गिरफ्तारी के एक साल पूरे होने के मौके पर मनाया जा रहा है. ऑर्गनाइज़ेशन ने उन्हें ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बताया, जो अभी भी मनगढ़ंत आरोपों और इंसाफ न मिलने का सामना कर रहे हैं.

BASC ने आगे कहा कि BYC के एक्टिव मेंबर बलूच लोगों के साथ डटे हुए हैं, जिसे उसने पॉलिटिकल दबाव और बड़े पैमाने पर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन बताया है. एक्स पर BASC की पोस्ट के मुताबिक, इस कैंपेन का मकसद न सिर्फ नेताओं की लंबी हिरासत को हाईलाइट करना है, बल्कि बलूचिस्तान में बिगड़ती ह्यूमन राइट्स की स्थिति की ओर इंटरनेशनल ध्यान खींचना भी है. बयान में कहा गया है कि यह पहल न्याय की मांग है और इस बात पर ज़ोर देती है कि दबे-कुचले लोगों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता.

BASC ने आगे कहा कि वह बलूच समुदाय को प्रभावित करने वाले कई तरह के ह्यूमन राइट्स उल्लंघनों को दूर करने के लिए एकजुट और मिलकर कोशिश करने की BYC की अपील का समर्थन करता है. संगठन ने कहा कि जब कोई देश अपने नागरिकों के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा की रक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में नाकाम रहता है, तो चुप रहना कोई ऑप्शन नहीं है. पोस्ट में आगे कहा गया कि यह कैंपेन अन्याय और जिसे BASC ने कानून के राज का खत्म होना कहा है, उसके खिलाफ एक स्टैंड दिखाता है। इसने इस पहल को जवाबदेही की मांग और न्याय, सम्मान और बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए इंसानी कमिटमेंट, दोनों के तौर पर बताया.

इससे पहले, BYC ने एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाया था कि फरवरी 2026 के दौरान नुश्की और खारन जिलों में ह्यूमन राइट्स की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिसमें लोगों को जबरन गायब करना, आम लोगों की मौत, कर्फ्यू और कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का ज़िक्र किया गया था. एक्स पर BYC के बयान के मुताबिक, रिपोर्टिंग पीरियड के दौरान लगातार ग्यारह दिनों तक नुश्की और खारन के लोग नॉर्मल सोशल लाइफ, हेल्थकेयर एक्सेस और रोजी-रोटी से पूरी तरह कटे हुए थे. हालांकि बाद में कुछ पाबंदियों में थोड़ी ढील दी गई, लेकिन रोज़ाना के काम कथित तौर पर कुछ घंटों तक ही सीमित रहे. 

इनपुट- ANI

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Pakistan NewsBalochistan newsBaloch Group SupportBYC Campaign

