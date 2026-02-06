“PAK करता है हम पर जुल्म”, नॉर्वे से पाकिस्तानी नेताओं को दूर रखने की मांग

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार-उल-हक काकर और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती नार्वे के दौरे पर हैं. इस बीच दुनियाभर में मशहूर बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने नॉर्वे सरकार को पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती की मेजबानी न करने की सलाह दी है. बलूच ने दोनों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया.

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नेता, जो बलूचिस्तान पर "ब्रीफिंग" के बहाने नॉर्वे का दौरा कर रहे हैं, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम किया है और वे बलूच लोगों के नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार हैं.

शुक्रवार को अपने बयान में मीर ने कहा, "अनवार और सरफराज दोनों सीधे पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर बलूच नागरिकों का अपहरण करते हैं, उन्हें यातना देते हैं, मारते हैं और सामूहिक कब्रों में दफनाते हैं. वे पाकिस्तान के अवैध कब्जे को बनाए रखते हैं, बलूच संसाधनों को लूटते हैं, और साथ ही अल-कायदा, ISIS और अन्य आतंकवादी समूहों को फंड देते हैं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

मानवाधिकार कार्यकर्ता के मुताबिक, अनवार और सरफराज दोनों ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ मिलकर काम करते हैं और "विपक्षी नेताओं, आलोचकों और समाज के प्रमुख सदस्यों की हत्याओं" में शामिल हैं. मीर ने कहा, "ओस्लो की उनकी यात्रा से ISI और सेना समर्थित IRGC-ISIS-अल-कायदा आतंकवाद को बढ़ावा मिलने का खतरा है."

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने नॉर्वे सरकार से सभी बैठकें रद्द करने और पाकिस्तानी नेताओं के साथ किसी भी तरह का संपर्क न रखने का आग्रह किया. मीर ने उन्हें "गद्दार और कट्टर आतंकवादी" बताया. यह कहते हुए कि निष्क्रियता नॉर्वे और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, मीर ने कहा, "पाकिस्तान सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ आतंकवादियों को पनाह देता है; गुमराह न हों. इन अपराधियों को अस्वीकार करके वैश्विक सुरक्षा की रक्षा करें."

इससे पहले गुरुवार को, बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) के अध्यक्ष नसीम बलूच ने अनवर और सरफराज की नॉर्वे यात्रा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के आरोपों को देखते हुए इसे सामान्य कूटनीति नहीं माना जाना चाहिए. नसीम ने कहा, "ये दोनों व्यक्ति बलूचिस्तान में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं. वे जबरन गायब करने, न्यायेतर हत्याओं, सामूहिक दंड और ऐसी नीतियों में शामिल हैं जिन्हें कई बलूच मानवाधिकार रक्षक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार बताते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "खास चिंता की बात है कि उनके संबंध शफीक मेंगल से हैं, जो एक राज्य समर्थक मिलिशिया नेता है जिसने पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में बिना किसी रोक-टोक के सशस्त्र डेथ स्क्वॉड चलाए हैं." नसीम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नॉर्वे, जो मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित है, उसे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल "अत्याचारों को छिपाने या युद्ध अपराधियों को सामान्य बनाने" के लिए नहीं करने देना चाहिए.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नॉर्वेजियन सरकार, सांसदों, मीडिया और नागरिक समाज की यह नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वे इन अधिकारियों से बलूचिस्तान में जबरन गायब होने, सामूहिक कब्रों और गैर-न्यायिक हत्याओं के बारे में सवाल करें, सशस्त्र मिलिशिया और डेथ स्क्वॉड से उनके संबंधों के बारे में स्पष्टीकरण मांगें और पूछें कि अपराधी बिना सज़ा के क्यों बच जाते हैं जबकि पीड़ित परिवारों को सच्चाई और न्याय से वंचित रखा जाता है.

इनपुट-IANS