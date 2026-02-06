Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3100194
Zee SalaamMuslim World“PAK करता है हम पर जुल्म”, नॉर्वे से पाकिस्तानी नेताओं को दूर रखने की मांग

“PAK करता है हम पर जुल्म”, नॉर्वे से पाकिस्तानी नेताओं को दूर रखने की मांग

Balochistan News: बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान लगातार बलूच लोगों पर अत्याचार कर रहा है. उन्होंने नॉर्वे सरकार से अपील की है कि मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपी पाकिस्तानी नेताओं को होस्ट न करें और बलूच मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डालें.

Edited By:  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 06, 2026, 03:06 PM IST

Trending Photos

“PAK करता है हम पर जुल्म”, नॉर्वे से पाकिस्तानी नेताओं को दूर रखने की मांग

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवार-उल-हक काकर और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती नार्वे के दौरे पर हैं. इस बीच  दुनियाभर में मशहूर बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने नॉर्वे सरकार को पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री और बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगती की मेजबानी न करने की सलाह दी है. बलूच ने दोनों पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया.

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नेता, जो बलूचिस्तान पर "ब्रीफिंग" के बहाने नॉर्वे का दौरा कर रहे हैं, इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) से जुड़े हैं. उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अल-कायदा और ISIS जैसे आतंकवादी समूहों के साथ मिलकर काम किया है और वे बलूच लोगों के नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार हैं. 

शुक्रवार को अपने बयान में मीर ने कहा, "अनवार और सरफराज दोनों सीधे पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर बलूच नागरिकों का अपहरण करते हैं, उन्हें यातना देते हैं, मारते हैं और सामूहिक कब्रों में दफनाते हैं. वे पाकिस्तान के अवैध कब्जे को बनाए रखते हैं, बलूच संसाधनों को लूटते हैं, और साथ ही अल-कायदा, ISIS और अन्य आतंकवादी समूहों को फंड देते हैं जो वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा हैं."

Add Zee News as a Preferred Source

मानवाधिकार कार्यकर्ता के मुताबिक, अनवार और सरफराज दोनों ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के साथ मिलकर काम करते हैं और "विपक्षी नेताओं, आलोचकों और समाज के प्रमुख सदस्यों की हत्याओं" में शामिल हैं. मीर ने कहा, "ओस्लो की उनकी यात्रा से ISI और सेना समर्थित IRGC-ISIS-अल-कायदा आतंकवाद को बढ़ावा मिलने का खतरा है."

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने नॉर्वे सरकार से सभी बैठकें रद्द करने और पाकिस्तानी नेताओं के साथ किसी भी तरह का संपर्क न रखने का आग्रह किया. मीर ने उन्हें "गद्दार और कट्टर आतंकवादी" बताया. यह कहते हुए कि निष्क्रियता नॉर्वे और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, मीर ने कहा, "पाकिस्तान सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ आतंकवादियों को पनाह देता है; गुमराह न हों. इन अपराधियों को अस्वीकार करके वैश्विक सुरक्षा की रक्षा करें."

इससे पहले गुरुवार को, बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) के अध्यक्ष नसीम बलूच ने अनवर और सरफराज की नॉर्वे यात्रा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के आरोपों को देखते हुए इसे सामान्य कूटनीति नहीं माना जाना चाहिए. नसीम ने कहा, "ये दोनों व्यक्ति बलूचिस्तान में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार हैं. वे जबरन गायब करने, न्यायेतर हत्याओं, सामूहिक दंड और ऐसी नीतियों में शामिल हैं जिन्हें कई बलूच मानवाधिकार रक्षक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार बताते हैं." 

उन्होंने आगे कहा, "खास चिंता की बात है कि उनके संबंध शफीक मेंगल से हैं, जो एक राज्य समर्थक मिलिशिया नेता है जिसने पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में बिना किसी रोक-टोक के सशस्त्र डेथ स्क्वॉड चलाए हैं." नसीम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नॉर्वे, जो मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए विश्व स्तर पर सम्मानित है, उसे अपनी ज़मीन का इस्तेमाल "अत्याचारों को छिपाने या युद्ध अपराधियों को सामान्य बनाने" के लिए नहीं करने देना चाहिए.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नॉर्वेजियन सरकार, सांसदों, मीडिया और नागरिक समाज की यह नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वे इन अधिकारियों से बलूचिस्तान में जबरन गायब होने, सामूहिक कब्रों और गैर-न्यायिक हत्याओं के बारे में सवाल करें, सशस्त्र मिलिशिया और डेथ स्क्वॉड से उनके संबंधों के बारे में स्पष्टीकरण मांगें और पूछें कि अपराधी बिना सज़ा के क्यों बच जाते हैं जबकि पीड़ित परिवारों को सच्चाई और न्याय से वंचित रखा जाता है.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Pakistan NewsBalochistan news

Trending news

delhi riots 2020
Delhi Riots 2020: मुसलमान देखकर राष्ट्रगान गवाया और पीटा; कोर्ट ने पुलिस को किया तलब
us iran tensions
‘तेहरान फौरन छोड़ दो’, US-ईरान तनाव के बीच Trump प्रशासन की ट्रैवल एडवाइजरी
Godan movie controversy
'नफरत घोल रही है', फिल्म ‘गोदान’ पर भड़क उठे मौलाना चौधरी इब्राहिम हुसैन
Mehrauli Assault Case
“मुल्ला जी नहीं होते तो मैं जिंदा नहीं होता”, महरौली हमले के बाद मुकेश का बड़ा बयान
Delhi riots Faizan death case
छह साल बाद भी फैजान को इंसाफ नहीं? सिर्फ दो पुलिसकर्मियों पर CBI की चार्जशीट
Kazakhstan on Kashmir Issue
कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा फेल? मुस्लिम देश कजाकिस्तान बनाई दूरी
Iran US Nuclear Talks
US से परमाणु बातचीत के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल ओमान रवाना, अराघची करेंगे नेतृत्व
Deoria news
UP के देवरिया में अली का हुआ हाफ-एनकाउंटर, पुलिस ने दो साथियों को किया गिरफ्तार
US Pakistan Alliance Crisis
पाकिस्तान ने ट्रंप का तोड़ा भरोसा? ईरान समर्थन से अमेरिका के साथ रिश्तों में दरार
Muslim Neighbour
मुसलमान से लफड़ा, पुलिस नहीं सुन रही शिकायत तो लगा दो 'मकान बिकाऊ है' का पोस्टर