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जबरन गुमशुदगी के खिलाफ बलूच एक्टिविस्ट ओमर करीम लंदन में करेंगे प्रदर्शन

Baloch Human Rights Issue: बलूचिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए बलूच कार्यकर्ता ओमर करीम लंदन में तीन दिन की भूख हड़ताल करेंगे. उनका कहना है कि जबरन गुमशुदगी, मनमानी गिरफ्तारियां और बलूच नेताओं को दी गई सज़ाएं गंभीर चिंता का विषय हैं, जिन पर वैश्विक समुदाय को ध्यान देना चाहिए. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 30, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:05 PM IST
जबरन गुमशुदगी के खिलाफ बलूच एक्टिविस्ट ओमर करीम लंदन में करेंगे प्रदर्शन
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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