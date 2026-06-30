/जबरन गुमशुदगी के खिलाफ बलूच एक्टिविस्ट ओमर करीम लंदन में करेंगे प्रदर्शन

एहतेजाज से पहले जारी एक बयान में, करीम ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की सरकारी इदारें, जिनमें फौज, सियासी कियादत और अदलिया शामिल हैं, बलूच लोगों के खिलाफ गंभीर अन्याय के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने जमहूरी हुकूमतों और बैनुल अकवामी इंसानी तंजीमों से लोगों को जबरन गायब करने की वाकियात को खत्म करने, कथित दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेही तय करने और पाकिस्तान पर सभी बलूच सियासी कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाने में मदद करने का आह्वान किया. करीम के मुताबिक, हालांकि पाकिस्तान को अपने बैनुल अकवामी इंसानी हकूकों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई राजनयिक और कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन UK को महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाहजी की कैद की सार्वजनिक रूप से मजम्मत करके शुरुआत करनी चाहिए.