/जबरन गुमशुदगी के खिलाफ बलूच एक्टिविस्ट ओमर करीम लंदन में करेंगे प्रदर्शन

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Baloch Human Rights Issue: पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में कथित इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की ओर बैनुल अकवामी ध्यान खींचने के लिए बलूच इंसानी हकूक कार्यकर्ता ओमर करीम, 1 जुलाई से 3 जुलाई तक लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने, UK के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के बाहर तीन दिन की पुरअमन तरीके से भूख हड़ताल शुरू करेंगे. इस एहतेजाज का मकसद लोगों के जबरन गायब किए जाने, मनमाने ढंग से हिरासत में लेने और बलूच राजनीतिक कार्यकर्ताओं और इंसानी हकूक के मुहाफिज के साथ किए जाने वाले रवैये को लेकर लंबे वक्त से चली आ रही चिंताओं को बेनकाब करना है.
प्रदर्शन का एक मेन फोकस बलूच यकजेहती कमेटी के नेताओं महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाहजी को हाल ही में सुनाई गई उम्रकैद की सजा है, जिसे करीम और उनके हिमायती सियासी तौर पर प्रेरित बताते हैं. करीम UK की हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि वह दोनों बलूच नेताओं को सुनाई गई उम्रकैद की सजा की मज़म्मत करते हुए एक स्पष्ट सार्वजनिक बयान जारी करे और उनके तथा हिरासत में लिए गए दीगर बलूच इंसानी हकूक मुहाफिजों के खिलाफ सभी इल्जाम वापस लेने की मांग करे. उन्होंने बैनुल अकवामी बिरादरी से भी अपील की है कि वे बलूचिस्तान में गंभीर और लगातार हो रहे इंसानी हकूक के खिलाफवर्जियों को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाएं.
एहतेजाज से पहले जारी एक बयान में, करीम ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की सरकारी इदारें, जिनमें फौज, सियासी कियादत और अदलिया शामिल हैं, बलूच लोगों के खिलाफ गंभीर अन्याय के लिए जिम्मेदार हैं. उन्होंने जमहूरी हुकूमतों और बैनुल अकवामी इंसानी तंजीमों से लोगों को जबरन गायब करने की वाकियात को खत्म करने, कथित दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेही तय करने और पाकिस्तान पर सभी बलूच सियासी कैदियों को रिहा करने का दबाव बनाने में मदद करने का आह्वान किया. करीम के मुताबिक, हालांकि पाकिस्तान को अपने बैनुल अकवामी इंसानी हकूकों की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई राजनयिक और कानूनी उपाय अपनाए जा सकते हैं, लेकिन UK को महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाहजी की कैद की सार्वजनिक रूप से मजम्मत करके शुरुआत करनी चाहिए.
करीम ने UK के बलूच समुदाय के सदस्यों, सांसदों, पत्रकारों, वकीलों, ट्रेड यूनियन के सदस्यों, छात्रों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार संगठनों और आम जनता को विरोध स्थल पर आने और एकजुटता दिखाने के लिए आमंत्रित किया है. भूख हड़ताल 3 जुलाई को शाम 5:30 बजे FCDO के बाहर एक रैली के साथ समाप्त होगी, जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान की स्थिति पर बैनुलअकवामी ध्यान आकर्षित करने की मांगों को और तेज करना है.