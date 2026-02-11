लाहौर में बलूच नेताओं का विरोध प्रदर्शन, जबरन गुमशुदगियों पर तत्काल रोक की मांग

Pakistan News: बलूच पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी सर्कल के स्पीकर्स ने लाहौर में एक बड़ी राइट्स मीटिंग में प्रांत में दमन के आरोप उठाए, जिसमें जबरन गायब करने, सिविक स्पेस में कमी और चुने हुए एक्टर्स को अलग-थलग करने पर फोकस किया गया. बहस बार-बार इस बात पर लौटी कि क्या इस्लामाबाद का सिक्योरिटी-सेंट्रिक अप्रोच पॉलिटिकल एंगेजमेंट पर हावी हो गया है.

द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, बलूच यकजेहती कमेटी ने कहा कि उसके लीडर, समी दीन बलूच ने डिप्लोमैट्स, पार्लियामेंटेरियन्स और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स से साइडलाइन पर मुलाकात की. उन्होंने ऐसे माहौल के बारे में बताया जहां विरोध प्रदर्शनों को दबा दिया जाता है और अधिकारियों की आलोचना करने पर डिटेंशन होता है. इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ अपनी बातचीत में उन्होंने महिलाओं और नाबालिगों से जुड़े दावों पर भी रोशनी डाली और मेहरांग बलूच के मामले का रेफरेंस दिया.

मीटिंग्स से परिचित पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि UN अधिकारियों ने ब्रीफिंग सुनी और इशारा किया कि जानकारी संबंधित सिस्टम्स को भेज दी जाएगी. सरकारी प्रतिनिधियों की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं आया. मंच पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल ने मिलिटेंसी की चल रही कहानी को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि कुछ ग्रुप जिन्हें सरकार विद्रोही कहती है, उन्हें स्थानीय आबादी का एक हिस्सा विजिलेंट मानता है और सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान लोग अक्सर घरों के अंदर चले जाते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी सच्चाईयां प्रांत के बाहर बहुत कम देखने को मिलती हैं.

मेंगल ने मुहम्मद अली जिन्ना से जुड़े ऐतिहासिक वादों को दोहराया और कहा कि ऑटोनॉमी के वादे पूरे नहीं हुए हैं. उन्होंने बातचीत के बारे में राणा सनाउल्लाह की बातों का भी ज़िक्र किया, और सवाल किया कि बातचीत में शामिल होने में नेताओं को क्या जोखिम उठाने पड़ते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल मलिक बलूच ने कहा कि लापता लोगों के परिवारों की शिकायतें उनकी पब्लिक मीटिंग्स में अक्सर आती थीं. उन्होंने अधिकारियों से पूरी तरह से दबाव वाले फ्रेमवर्क से हटने और इसके बजाय बातचीत कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म, बेरोज़गारी और व्यापार में रुकावटों पर ध्यान देने का आग्रह किया. उन्होंने चेतावनी दी कि लगातार अनदेखी से अस्थिरता हो सकती है.

इवेंट तब हंगामे के साथ खत्म हुआ जब राणा सनाउल्लाह के भाषण के कुछ हिस्सों को ऑडियंस में से कई लोगों ने ज़बरदस्ती गायब किए गए लोगों के बचाव के तौर पर समझा. समी दीन बलूच और शीमा करमानी समेत कई एक्टिविस्ट हॉल से चले गए, जबकि बाहर प्रोटेस्टर मेहरांग बलूच की रिहाई की मांग कर रहे थे. आलोचकों ने कहा कि ऐसे बयान अस्मा जहांगीर की विरासत और उनके नाम से जुड़े उसूलों के खिलाफ हैं.