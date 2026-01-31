Advertisement
'ऑपरेशन हेरोफ' से दहला बलूचिस्तान, BLA ने 10 शहरों में एक साथ किया हमला

Baloch insurgents attacked Pakistani Forces: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं. बलूच लिबरेशन आर्मी ने 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कई जिलों में एक साथ हमले किए हैं. गोलीबारी, धमाकों और सैन्य ठिकानों पर हमलों से पूरे प्रांत में दहशत का माहौल है.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 31, 2026, 05:17 PM IST

Balochistan Crisis: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, जहां एक तरफ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. वहीं, दूसरी ओर बलूच विद्रोही संगठनों की ओर से बड़े पैमाने पर हमलों की खबरें सामने आई हैं. बलूचिस्तान के कई जिलों में एक साथ गोलाबारी, धमाकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने पूरे प्रांत को दहला दिया है.

बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने शनिवार (31 जनवरी) को बलूचिस्तान में 'ऑपरेशन हेरोफ' के दूसरे चरण की शुरुआत का ऐलान किया. इसके बाद प्रांत के कई जिलों से पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमलों, सशस्त्र झड़पों और विस्फोटों की खबरें सामने आईं हैं. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक साथ कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुईं.

BLA के प्रवक्ता जीयंद बलूच ने बयान जारी कर कहा कि "ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण का मकसद निर्णायक प्रतिरोध की शुरुआत है." उन्होंने बताया कि यह अभियान उस स्टेट के खिलाफ है, जो यहां पर अवैध तरीके से कब्जा जमाए बैठे हैं. इसकी सभी सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है. जीयंद बलूच ने कहा कि "अगर बलूचिस्तान के लोग बलूच लड़ाकों का साथ देते हैं, तो वे हर शहर, हर गली और हर मोहल्ले में दुश्मन को हरा देंगे.न उन्होंने यह भी कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद यह दिखाना है कि बलूचिस्तान में कब्जाधारियों के लिए कोई जगह नहीं है."

स्थानीय लोगों और सूत्रों के हवाले से बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि क्वेटा, नुश्की, कलात, मस्तूंग, दलबंदीन, खरान, ग्वादर, पसनी, तुंप, बुलेदा और धादर समेत कई इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. इन क्षेत्रों से भारी गोलीबारी, धमाके की आवाजें सुनने को मिल रही है. इसमें पाकिस्तानी पुलिस और सेना के ठिकानों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं.

प्रांतीय राजधानी क्वेटा में भी हालात गंभीर बताए जा रहे हैं. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, शहर के कई हिस्सों में गोलियों की आवाजें और धमाके सुने गए, जिनमें संवेदनशील रेड जोन इलाका भी शामिल है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्वेटा के सरयाब रोड पर हथियारबंद लोगों ने पाकिस्तानी पुलिस की एक मोबाइल वैन पर हमला किया. इस हमले में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि हमलावरों ने गाड़ियों में आग लगा दी. इसके अलावा रेलवे स्टेशन की ओर से भी गोलीबारी की सूचना मिली है.

इसी बीच BLA ने मीडिया को भेजे एक और बयान में दावा किया कि "ऑपरेशन हेरोफ के दूसरे चरण के तहत उसने बलूचिस्तान के 10 शहरों में एक साथ हमले किए हैं. इन शहरों में क्वेटा, नुश्की, मस्तूंग, दलबंदीन, कलात, खरान, ग्वादर, पसनी, तुंप और बुलेदा शामिल हैं." BLA प्रवक्ता जीयंद बलूच के मुताबिक, संगठन ने सैन्य और प्रशासनिक ढांचों को निशाना बनाया, दुश्मन फौज की आवाजाही रोकी और कई इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है.

BLA के बयान में यह भी कहा गया है कि 'फिदायीन हमलों' के जरिए क्वेटा, पसनी, ग्वादर, नुश्की और दलबंदीन में पाकिस्तानी सेना और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के कैंपों को निशाना बनाया गया. संगठन का दावा है कि उसकी मजीद ब्रिगेड ने सेना के कैंपों में घुसकर उनके बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जहां अभी भी भीषण लड़ाई जारी है. BLA का दावा है कि अब तक पाकिस्तानी सेना के दर्जनों जवानों को निष्क्रिय किया जा चुका है.

इसी तरह BLA की मीडिया विंग के जरिये संगठन के कमांडर-इन-चीफ बशीर जेब बलूच का बयान जारी किया है. बयान में बशीर जेब बलूच ने बलूचिस्तान के लोगों से अपने घरों से बाहर निकलकर पाकिस्तानी पुलिस और फौज के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की है. बलूचिस्तान पोस्ट के हवाले से बशीर जेब बलूच ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक चेतना की है. उन्होंने कहा कि जब कोई राष्ट्र एकजुट होता है, तो दुश्मन अपनी ताकत के बावजूद हार से नहीं बच सकता. उन्होंने बलूच लोगों से ऑपरेशन हेरोफ का हिस्सा बनने की अपील की.

रिपोर्ट के मुताबिक, बलूचिस्तान के लोग इस समय पाकिस्तान से अलग होकर स्वतंत्रता की मांग को लेकर जंग कर रहे हैं. बलूचिस्तान के कई मानवाधिकार संगठनों ने बार-बार आरोप लगाया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल प्रांत में दमनकारी कार्रवाई कर रहे हैं. इन आरोपों में बलूच नेताओं और आम लोगों के घरों पर छापे, गैरकानूनी गिरफ्तारियां, जबरन गायब किए जाने की घटनाएं, किल एंड डंप नीति, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के तहत हिरासत और कथित तौर पर फर्जी पुलिस केस दर्ज करना शामिल है.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

