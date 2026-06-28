/उम्रकैद के बीच महरंग बलोच को मिली वैश्विक पहचान, दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट

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Mahrang Baloch Nobel Peace Prize Nomination: एक सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में बलूच यूनिटी कमेटी (BYC) की नेता डॉ. महरंग बलूच को हाल ही में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. वहीं, बलूच यूनाइटेड कमेटी (BYC) ने घोषणा की है कि उसकी केंद्रीय नेता, डॉ. महरंग बलोच को दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है. महरंग बलोच को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जनवरी 2026 में नॉमिनेशन किया गया था, लेकिन संगठनात्मक नीतियों की वजह से इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया था. BYC ने बताया कि अब नॉमिनेशन का खुलासा करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि डॉ. महरंग बलोच, जिन पर पाकिस्तानी सरकार द्वारा "झूठे और बेबुनियाद आतंकवाद के आरोप" लगाकर निशाना बनाए जाने का दावा किया जाता है, उन्हें शांति, न्याय और मानवाधिकारों की वकालत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है.
कमेटी ने इस सम्मान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बलोच अधिकारों के आंदोलन की एक महत्वपूर्ण मान्यता बताया है. BYC ने जोर देकर कहा कि यह नॉमिनेशन उसके आंदोलन की शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक प्रकृति को दर्शाता है और तर्क दिया कि उसका अभियान मानवाधिकार सिद्धांतों पर आधारित है. उसने आरोप लगाया कि उसके नेतृत्व के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई असहमति को दबाने के उद्देश्य से की गई राजनीतिक बदले की भावना को दर्शाती है. संगठन ने आगे दावा किया कि उसके कई नेता मनगढ़ंत FIR, बेबुनियाद आरोपों और अपारदर्शी न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहे हैं. कमेटी के मुताबिक इन उपायों का उद्देश्य बलोचिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों - जिसमें जबरन गायब करना, गैर-न्यायिक हत्याएं और सैन्य अभियान शामिल हैं - के खिलाफ आवाज उठाने वाली शांतिपूर्ण आवाजों को चुप कराना है.
BYC ने यह भी आरोप लगाया कि डॉ. महरंग बलोच और उसके नेतृत्व के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, बलोचिस्तान में जबरन गायब करने, गैर-न्यायिक हत्याओं और सैन्य अभियानों की घटनाएं तेज हो गई हैं, और स्थानीय समुदायों को इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं. कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक संस्थानों से बलोचिस्तान की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की. उसने उनसे कथित अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाने और डॉ. महरंग बलोच और बलोच यकजेहती कमेटी के अन्य हिरासत में लिए गए नेताओं के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए दबाव डालने का आग्रह किया.