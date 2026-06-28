/उम्रकैद के बीच महरंग बलोच को मिली वैश्विक पहचान, दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट

Mahrang Baloch Nobel Peace Prize Nomination: एक सुरक्षा अधिकारी की हत्या के मामले में बलूच यूनिटी कमेटी (BYC) की नेता डॉ. महरंग बलूच को हाल ही में उम्रकैद की सजा सुनाई गई. वहीं, बलूच यूनाइटेड कमेटी (BYC) ने घोषणा की है कि उसकी केंद्रीय नेता, डॉ. महरंग बलोच को दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है. महरंग बलोच को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जनवरी 2026 में नॉमिनेशन किया गया था, लेकिन संगठनात्मक नीतियों की वजह से इस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया था. BYC ने बताया कि अब नॉमिनेशन का खुलासा करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि डॉ. महरंग बलोच, जिन पर पाकिस्तानी सरकार द्वारा "झूठे और बेबुनियाद आतंकवाद के आरोप" लगाकर निशाना बनाए जाने का दावा किया जाता है, उन्हें शांति, न्याय और मानवाधिकारों की वकालत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है.