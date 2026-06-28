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उम्रकैद के बीच महरंग बलोच को मिली वैश्विक पहचान, दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट

Mahrang Baloch Nobel Peace Prize Nomination: बलूच यूनिटी कमेटी (BYC) ने दावा किया है कि उसकी नेता डॉ. महरंग बलोच को दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है. संगठन ने इसे बलोच अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन की अंतरराष्ट्रीय पहचान बताया. साथ ही, उसने महरंग बलोच के खिलाफ कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 28, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 05:36 PM IST
उम्रकैद के बीच महरंग बलोच को मिली वैश्विक पहचान, दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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