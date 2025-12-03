Advertisement
UK के पार्लियामेंट में गूंजा बलूच महिलाओं के अपहरण का मुद्दा, एक सांसद ने खोल दी पाक की पोल

Balochistan News: बलूच महिलाओं के अपहरण का मुद्दा UK पार्लियामेंट में उठाया गया, जहां एक MP ने पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती गायब करने और गंभीर ह्यूमन राइट्स उल्लंघन का आरोप लगाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 10:21 PM IST

UK के पार्लियामेंट में गूंजा बलूच महिलाओं के अपहरण का मुद्दा, एक सांसद ने खोल दी पाक की पोल

Pakistan News: बलूच महिलाओं के अपहरण और इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन में ड्रोन के इस्तेमाल का मुद्दा ब्रिटेन पार्लियामेंट में गूंजा. हाउस ऑफ कॉमन्स में MP जॉन मैकडॉनेल ने ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन पर चिंता जताई. द बलूचिस्तान पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैकडॉनेल ने पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत सवाल उठाए और UK सरकार से जवाब मांगने के लिए अर्ली डे मोशन पेश किया.

मैकडॉनेल ने बलूचिस्तान में हाल के डेवलपमेंट पर चिंता जताई. 5 अक्टूबर को जेहरी खुजदार में ड्रोन हमला, जिसमें छह लोग (चार बच्चों सहित) मारे गए, और विकलांग मेहजबीन बलूच का अपहरण, जो 29 मई से लापता थी और 22 नवंबर को टीनएज लड़की नसरीना बलूच का अपहरण, इन सब पर रोशनी डाली गई. सज़ा देने के तरीकों, खासकर 17 नवंबर को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स द्वारा पांच बलूच महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर भी चिंता जताई गई.

द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार से असरदार कार्रवाई करने की अपील की गई और मंत्रियों को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिले भरोसे की याद दिलाई गई. प्रस्ताव के अलावा, मैकडॉनेल ने तीन सवाल भी पूछे पहला, क्या विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है? दूसरा, क्या डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड ने इस खतरे का अंदाज़ा लगाया है कि UK से सप्लाई किए गए इक्विपमेंट का इस इलाके में गलत इस्तेमाल हो रहा है? और तीसरा, क्या मिलिट्री या डुअल-यूज़ आइटम के लिए कोई एक्सपोर्ट लाइसेंस जारी किया गया है, जिनका इस्तेमाल बलूचिस्तान में ड्रोन ऑपरेशन या इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशन में किया जा सकता है?

नवंबर की शुरुआत में एक बड़े मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान में गंभीर मानवीय संकट को हाईलाइट किया और पाकिस्तानी अधिकारियों की ज्यादतियों का पर्दाफाश किया. अपनी रिपोर्ट "द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन बलूचिस्तान" में बलूच यकज़ेहती कमेटी (BYC) ने सितंबर और अक्टूबर के बीच जबरन गायब किए गए 168 पीड़ितों का डॉक्यूमेंटेशन किया. इसमें बताया गया कि 12 पीड़ितों को छोड़ दिया गया, 17 को कस्टडी में मार दिया गया, और 140 को गायब होने के लिए मजबूर किया गया. केच, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 54 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद पंजगुर (26), डेरा बुगती (21), और क्वेटा (20) का नंबर आता है.

नतीजों के मुताबिक, ज़बरदस्ती गायब किए गए ज़्यादातर पीड़ित 19 से 25 साल के बीच के हैं और अलग-अलग कामों में लगे हुए हैं. लापता लोगों में 53 स्टूडेंट, 21 नाबालिग और एक महिला शामिल हैं. पाकिस्तान की फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) को सबसे बड़ा अपराधी माना गया, जो 45 प्रतिशत मामलों में शामिल थी, उसके बाद काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) और मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI) का नंबर आता है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान एक्स्ट्राज्यूडिशियल किलिंग के 25 मामले दर्ज किए गए, जिसमें एक नाबालिग और एक महिला की मौत हो गई. रिपोर्ट में कहा गया है, "ज़्यादातर पीड़ित पहले गायब हुए लोग थे जिन्हें या तो कस्टडी में मार दिया गया या टॉर्चर करके मार दिया गया."

इनपुट-IANS

