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पाकिस्तान की तुर्बत जेल से उठी विरोध की आवाज़, अनशन पर बैठीं सैयद बीबी बलूच

Pakistan News: बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) की कार्यकर्ता सैयद बीबी बलूच तुर्बत सेंट्रल जेल में पिछले दो दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. परिवार का कहना है कि वह अपने अधिकारों के उल्लंघन और हिरासत में कथित खराब व्यवहार के खिलाफ विरोध कर रही हैं. उनकी सेहत को लेकर परिजनों ने गहरी चिंता जताई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 24, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 07:03 PM IST
पाकिस्तान की तुर्बत जेल से उठी विरोध की आवाज़, अनशन पर बैठीं सैयद बीबी बलूच
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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