/पाकिस्तान की तुर्बत जेल से उठी विरोध की आवाज़, अनशन पर बैठीं सैयद बीबी बलूच

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Pakistan News: पाकिस्तान में बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) की हिरासत में बंद एक्टिविस्ट सैयद बीबी बलूच पिछले दो दिनों से तुर्बत सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल पर हैं. इस बात की जानकारी जेल के सूत्रों और परिवार से मिली है. बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) की हिरासत में बंद एक्टिविस्ट के परिवार के सदस्यों ने बताया कि सैयद बीबी बलूच ने अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन और हिरासत के दौरान उनके साथ किए गए व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की है.
उनके रिश्तेदारों के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही सैयद बीबी बलूच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं, और उन्हें चिंता है कि चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी हालत और बिगड़ सकती है. परिवार ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस मामले पर तुरंत ध्यान दें, हिरासत में बंद एक्टिविस्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करें और यह यकीनी बनाए कि उन्हें ज़रूरी मेडिकल सुविधा मिले. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैयद बीबी बलूच 3 जुलाई से 'मेंटेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर' (MPO) कानून के तहत तुर्बत सेंट्रल जेल में बंद हैं.
इस खबर के लिखे जाने तक, जेल अधिकारियों ने उनकी सेहत को लेकर परिवार की चिंताओं या भूख हड़ताल की खबरों पर कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया था. बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब किए जाने के कथित मामले लंबे समय से सामने आते रहे हैं। परिवारों और इंसानी हुकूक के तंजीमों का इल्जाम है कि सियासी कारकून, स्टू़डेंट्स और आम नागरिकों को अक्सर बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में ले लिया जाता है और बाद में वे या तो मृत पाए जाते हैं या फिर लापता ही रहते हैं.
पाकिस्तानी अधिकारियों ने गैर-कानूनी तरीके से लोगों को गायब करने और बिना कानूनी प्रक्रिया के हत्या (एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल किलिंग) में शामिल होने के आरोपों को बार-बार खारिज किया है. उनका कहना है कि प्रांत में सुरक्षा अभियान कानूनी प्रक्रियाओं के तहत ही चलाए जाते हैं. इंसानी हुकूक के तंजीमों और बलूच तंजीमों ने ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने और बलूचिस्तान में लोगों को जबरन गायब करने की घटनाओं को रोकने की मांग जारी रखी है.