/पाकिस्तान की तुर्बत जेल से उठी विरोध की आवाज़, अनशन पर बैठीं सैयद बीबी बलूच

उनके रिश्तेदारों के मुताबिक भूख हड़ताल शुरू करने से पहले ही सैयद बीबी बलूच स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं, और उन्हें चिंता है कि चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण उनकी हालत और बिगड़ सकती है. परिवार ने संबंधित अधिकारियों से अपील की है कि वे इस मामले पर तुरंत ध्यान दें, हिरासत में बंद एक्टिविस्ट द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करें और यह यकीनी बनाए कि उन्हें ज़रूरी मेडिकल सुविधा मिले. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सैयद बीबी बलूच 3 जुलाई से 'मेंटेनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्डर' (MPO) कानून के तहत तुर्बत सेंट्रल जेल में बंद हैं.