PAK के बलूचिस्तान में महिलाएं असुरक्षित? बलूच यकजेहती कमेटी ने गुमशुदगी पर जताई चिंता

Pakistan News: बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने बलूचिस्तान के लोगों से अपील की है कि वे बलूच महिलाओं को प्रभावित करने वाले जबरन गायब होने के बढ़ते चलन के खिलाफ एकजुट हों. यह अपील कमेटी की सीनियर नेता सबीहा बलूच के एक बयान के बाद आई है, जिन्होंने बलूच लोगों से अपनी चुप्पी तोड़ने और इन हरकतों पर अपनी चिंता जाहिर करने का आग्रह किया है.

TBP की रिपोर्ट में बताया गया है कि रविवार को शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में सबीहा बलूच ने बताया कि बलूचिस्तान में जबरन गायब होने की घटनाएं पुरुषों और युवा एक्टिविस्ट तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अब बलूच महिलाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) और खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर कई महिलाओं को जबरन उठाया है, जिनमें एक आठ महीने की गर्भवती महिला, दो दिव्यांग युवा और एक मां अपने बच्चे के साथ शामिल हैं.

सबीहा ने एक गर्भवती महिला के अपहरण की निंदा करते हुए इसे न केवल एक गंभीर अन्याय बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध बताया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को निशाना बनाना सरकारी तौर-तरीकों में एक परेशान करने वाला बदलाव है और इसने पहले से ही ऐसी हरकतों से प्रभावित परिवारों की पीड़ा को और बढ़ा दिया है. उन्होंने घोषणा की कि BYC बलूच महिलाओं के जबरन गायब होने के विरोध में पांच दिवसीय अभियान शुरू कर रही है. अभियान के बारे में बताते हुए, सबीहा ने कहा कि इसमें न्याय और जबरन गायब होने को खत्म करने की वकालत करने वाली एक ऑनलाइन याचिका शुरू की जाएगी. पीड़ित, एक्टिविस्ट, छात्र, लेखक और गायब हुए लोगों के परिवार अपनी कहानियां, गवाहियां और अभियान सामग्री देंगे, जिन्हें सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में शेयर किया जाएगा.

सबीहा अनुसार, अभियान में कला, कविता, लेखन, संगीत और विजुअल आर्ट को भी शामिल किया जाएगा ताकि कथित सरकारी क्रूरता और जबरन गायब होने से संबंधित उत्पीड़न को उजागर किया जा सके. इसके अलावा, बलूच महिलाओं की दुर्दशा को उजागर करने और जवाबदेही की मांग करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. यह अभियान एक वेबिनार के साथ खत्म होगा जिसमें एक्टिविस्ट, गायब हुए लोगों के परिवार और पूरे बलूचिस्तान की आवाजें शामिल होंगी.

अपने समापन भाषण में सबीहा बलूच ने हर आवाज के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि चुप्पी केवल उत्पीड़न को बढ़ावा देती है. उन्होंने बलूच समुदाय से एक साथ आने और चल रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया. एक अलग बयान में बलूच यकजेहती कमेटी ने 22 दिसंबर से शुरू होने वाले उसी पांच-दिवसीय अभियान को फिर से शुरू करने की बात दोहराई, और बलूच महिलाओं के जबरन गायब होने की घटनाओं में तेज़ी से बढ़ोतरी की ओर इशारा किया. संगठन ने इस ट्रेंड को सिस्टमैटिक पॉलिसी का खतरनाक रूप से बढ़ना बताया और चेतावनी दी कि ऐसे काम सामान्य होते जा रहे हैं, जिससे गहरा सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान हो रहा है.