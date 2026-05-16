बलूचिस्तान में 'सिविल वॉर' जैसे हालात! सुरक्षा संकट पर असेंबली में उठी आवाजें

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और विद्रोही समूहों के बीच लगातार संघर्ष जारी है, जिससे हालात बेहद खराब हो गए हैं. प्रांतीय असेंबली में नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि सरकार नियंत्रण खो रही है. मंत्रियों तक को सुरक्षा खतरा है और आम लोग भी प्रभावित हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में फौज और विद्रोही हथियारबंद समूहों के बीच संघर्ष जारी है. दोनों तरफ लगातार एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं. इसन स्थितियों को लेकर बलूचिस्तान प्रांतीय असेंबली में तीखी आलोचना हुई. यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के सांसदों ने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था पर से अपना नियंत्रण तेज़ी से खो रही है.
बलूचिस्तान के सांसदों ने कहा कि सुरक्षा स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मंत्री भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से घूम-फिर नहीं पा रहे हैं और उन्हें हथियारबंद गुटों से रंगदारी की धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. बलीचिस्तान प्रांतीय असेंबली के स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई की अध्यक्षता में हुए असेंबली सत्र के दौरान, वरिष्ठ प्रांतीय मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के संसदीय नेता मीर सादिक उमरानी ने प्रांत के हालात की एक बेहद गंभीर तस्वीर पेश की.
उमरानी ने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकार आम नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, तो सांसदों का इस सदन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. उन्होंने मौजूदा हालात को गृहयुद्ध जैसा बताया और दावा किया कि सरकारी अधिकारियों और उग्रवादी संगठनों के बीच खुलेआम संघर्ष चल रहा है. उन्होंने कहा कि पुलिस थानों पर हमले, हथियार छीनने की घटनाएँ और रंगदारी की माँगें अब आम बात हो गई हैं, और अब तो खुद चुने हुए प्रतिनिधि भी खतरे में हैं.
अपने खुद के अनुभव का ज़िक्र करते हुए उमरानी ने बताया कि प्रांतीय मंत्री जैसे अहम पद पर होने के बावजूद, डेरा मुराद जमाली स्थित उनके आवास पर पाँच बार हमला हो चुका है. मंत्री ने आगे कहा कि मुख्य राजमार्ग भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं, जिससे लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो रही है और कई ज़िले पूरी तरह से कट गए हैं.
उन्होंने नौकरशाही के दखल और अदालतों द्वारा जारी 'स्टे ऑर्डर' (रोक आदेश) की भी आलोचना की। उनका आरोप था कि इन वजहों से सरकार उन अधिकारियों का तबादला नहीं कर पा रही है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं. उन्होंने असेंबली से आग्रह किया कि इस समस्या के समाधान के लिए विधायी सुधारों पर विचार किया जाए.
स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने प्रशासनिक दखल को लेकर जताई गई चिंताओं को स्वीकार किया. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि बिगड़ते सुरक्षा माहौल की आलोचना करना, असल में खुद प्रांतीय सरकार पर ही एक गंभीर आरोप लगाने जैसा है.
इस बीच, गृह मंत्री ज़िया लांगोव ने भी स्वीकार किया कि सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक से कोसों दूर है। हालाँकि, उन्होंने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था का बचाव करते हुए कहा कि असेंबली के हर सदस्य को सुरक्षा के लिए छह-छह गार्ड दिए गए हैं, जबकि मंत्रियों को आठ सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए हैं.