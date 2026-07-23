/बलूचिस्तान में जिला जज और सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या; घात लगाकर किया गया हमला

मस्तुंग के स्थानीय पुलिस प्रमुख अब्दुल रऊफ़ ने बताया कि जज अब्दुल हकीम काकर मामलों की सुनवाई के लिए प्रांतीय राजधानी क्वेटा से मस्तुंग जा रहे थे, तभी "आतंकवादियों ने उनकी गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया और उनकी" तथा उनके गार्ड की हत्या कर दी. हमले की ज़िम्मेदारी तुरंत किसी गुट ने नहीं ली. हालाँकि, शक बलूच अलगाववादी उग्रवादियों पर जाने की संभावना है, जिन्होंने हाल के महीनों में पूरे प्रांत में हमले तेज़ कर दिए हैं, खासकर प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन आर्मी ने. बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है, लंबे समय से अलगाववादी विद्रोह और पाकिस्तानी तालिबान के हमलों का केंद्र रहा है. बलूच लिबरेशन आर्मी, जिसे अमेरिका ने 2019 में आतंकवादी संगठन घोषित किया था, ने हाल के वर्षों में सुरक्षा बलों, सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए कई हमलों की ज़िम्मेदारी ली है.