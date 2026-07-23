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बलूचिस्तान में जिला जज और सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या; घात लगाकर किया गया हमला

Balochistan Judge Killed In Attack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमलावरों ने जिला जज अब्दुल हकीम काकर की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया. इस हमले में जज और उनके सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई. अधिकारियों को शक है कि इसके पीछे अलगाववादी उग्रवादी हो सकते हैं. घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Jul 23, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:24 PM IST
बलूचिस्तान में जिला जज और सुरक्षा गार्ड की गोली मारकर हत्या; घात लगाकर किया गया हमला

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