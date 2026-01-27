Pakistan News: बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, DRA की मांग तेज

Pakistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. बलूचिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस से जुड़े कर्मचारियों ने क्वेटा और खुजदार में रैलियां निकालीं और सरकार से डिसपैरिटी रिडक्शन अलाउंस (DRA) सहित अपनी मांगों को पूरा करने की अपील की. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, BEGA के कर्मचारियों ने क्वेटा में बाचा खान चौक से सिटी पुलिस स्टेशन तक मार्च किया. पुलिस स्टेशन पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. जब ​​सरकार उनकी मांगें पूरी करने में नाकाम रही तो विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया.

डॉन अखबार के अनुसार, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले 11 कर्मचारियों ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी के लिए आत्मसमर्पण कर दिया. खुजदार में भी सरकारी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस आंदोलन का नेतृत्व अलायंस के जिला अध्यक्ष असलम नोटानी, APC कलात डिवीजन के अध्यक्ष मंजूर नौशाद, महासचिव असलम ज़हरी, पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष राशिद अहमद गुलामानी और रशीदा ज़हरी ने किया. विभिन्न सरकारी विभागों के बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए. उन्होंने अपनी मांगों को स्वीकार करने में हो रही देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की.

इससे पहले, 22 जनवरी को बलूचिस्तान की अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट एक्शन कमेटी (UPAC) ने 2,000 से अधिक बेरोजगार फार्मासिस्टों के लिए बहुत कम पदों की घोषणा करने के सरकार के फैसले की आलोचना की थी. इसे "ऊंट के मुंह में जीरा" बताते हुए, संगठन ने इस फैसले को अस्वीकार्य घोषित किया. क्वेटा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए UPAC के महासचिव कासिम अज़ीज़ मेंगल ने अधिक पद सृजित करने और एक पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से BPS-17 पदों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति गैर-पारदर्शी थी और इसका इस्तेमाल पसंदीदा व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था.

मेंगल ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती प्रक्रिया में न तो योग्यता और न ही पारदर्शिता का पालन किया जा रहा है. उन्होंने निजी अस्पतालों में फार्मेसी विभागों की अनुपस्थिति और नियुक्तियों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की, और डॉक्टरों और फार्मासिस्टों की संविदात्मक भर्तियों का विज्ञापन देने वाले स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हालिया अधिसूचना की निंदा की. इस बीच, 20 जनवरी को क्वेटा में दर्जनों सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस ने रेड ज़ोन में डिसपैरिटी रिडक्शन अलाउंस की मांग को लेकर चल रहे धरने को खत्म कर दिया. विरोध प्रदर्शन के दौरान क्वेटा और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित कर दी गईं.

बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार, बलूचिस्तान के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी क्वेटा पहुंचे थे, जिससे कई सरकारी दफ्तरों में काम रुक गया. प्रदर्शनकारियों को रेड ज़ोन तक पहुंचने से रोकने के लिए, प्रशासन ने मुख्य एंट्री पॉइंट्स पर कंटेनर लगा दिए और पूरे इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया. इसके बावजूद कर्मचारी क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर जमा हो गए, जहां पुलिस ने उन्हें तितर-बितर कर दिया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया.