Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3071918
Zee SalaamMuslim Worldकर्मचारियों के हक की आवाज उठाना पड़ा भारी, बलूचिस्तान सरकार ने 38 शिक्षकों को किया सस्पेंड

कर्मचारियों के हक की आवाज उठाना पड़ा भारी, बलूचिस्तान सरकार ने 38 शिक्षकों को किया सस्पेंड

Balochistan News: पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान में मजदूरों के अधिकारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए 38 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है. इस कदम से शिक्षकों के संगठनों में गुस्सा भड़क गया है और आगे भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:20 PM IST

Trending Photos

कर्मचारियों के हक की आवाज उठाना पड़ा भारी, बलूचिस्तान सरकार ने 38 शिक्षकों को किया सस्पेंड

Pakistan News: पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान में सख्त रवैया अपना रही है और बलूच नागरिकों के खिलाफ अत्याचारों के लगातार आरोप लग रहे हैं. इस बीच, बलूचिस्तान सरकार ने अपने कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है, हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के लिए अलग-अलग कॉलेज विभागों के 38 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लेक्चररों को तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. इसमें 6 महिलाएं शामिल हैं.

बलूचिस्तान के मुख्य सचिव द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह कार्रवाई बलूचिस्तान कर्मचारी दक्षता और अनुशासन अधिनियम (BEDA) के तहत हड़ताल में भाग लेने, सरकारी कार्यालयों में ताला लगाने और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए की गई है, जिसमें सस्पेंड किए गए शिक्षकों पर सरकारी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है.

अधिकारियों का हवाला देते हुए द बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि सस्पेंड किए गए लोगों में बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन अब्दुल कुदूस काकर भी शामिल हैं, जो सरकारी कर्मचारियों का एक गठबंधन है जो कर्मचारियों के अधिकारों से संबंधित कई मांगों को लेकर कई दिनों से विरोध आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है. सरकार के इस कदम की निंदा करते हुए कर्मचारी संगठनों ने चिंता व्यक्त की और निलंबन को विरोध करने के अधिकार को दबाने का प्रयास बताया, चेतावनी दी कि शिक्षकों के खिलाफ दंडात्मक उपायों से सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच तनाव और बढ़ेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, बलूच छात्र कार्रवाई समिति (BSAC) ने सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे न्याय मांगने वाली आवाजों को दबाने के लंबे समय से चले आ रहे पैटर्न का हिस्सा बताया. अपने बयान में संगठन ने कहा कि "बलूचिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब भी सच्चाई और न्याय के लिए आवाज उठाई जाती है, तो उस समय की सरकार ने इसे बल और बदले की भावना से दबाने की कोशिश की है. यह कहते हुए कि बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की "वैध मांगों" का "दमन और हिंसा" के माध्यम से जवाब देना "अत्यंत शर्मनाक और तानाशाही" था.

BSAC के प्रवक्ता के अनुसार, महिला शिक्षकों सहित प्रोफेसरों और लेक्चररों का निलंबन साथ ही गठबंधन के नेताओं की गिरफ्तारी, एक ऐसी सरकार को दर्शाती है जो "ज्ञान और कलम से डरती है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा शिक्षा में सुधार के दावे के बावजूद "दूसरी ओर, यह शिक्षकों को सस्पेंड और गिरफ्तार करती है. यह साबित करता है कि वास्तव में शिक्षा और सार्वजनिक कल्याण उसकी प्राथमिकताएं नहीं हैं. संगठन ने बलूचिस्तान सरकार से "हठ और बल प्रयोग" छोड़ने और विरोध कर रहे कर्मचारियों के साथ शांतिपूर्ण बातचीत करने का आग्रह किया.

इनपुट-IANS

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

Pakistan NewsBalochistan news

Trending news

Pakistan News
कर्मचारियों के हक की आवाज उठाना पड़ा भारी, सरकार ने 38 शिक्षकों को किया सस्पेंड
Indian Medical Students in Iran
ईरान में इंटरनेट बंद, हिंसा में फंसे भारतीय छात्र, AIMSA खेल रहा चिट्ठी-चिट्ठी
India News
भारत में बढ़ सकती है हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं; USHMM का चौंकाने वाला दावा!
muslim news
AMU में मंदिर बनाने की मांग, कथावाचक विवादित बयान पर मचा बवाल
IRGC condemns Trump
ट्रंप की धमकी पर भड़की ईरानी फौज, रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दी सख्त चेतावनी
muslim news
Sana Maqbul:मैं कपड़े पहनूं या न ये मेरी मर्जी है, पहनावे को लेकर इस्लाम के निर्देश
iran us war
Iran-US युद्ध हुआ तो कौन सा मुस्लिम देश किसका देगा साथ? जानिए सऊदी अरब का स्टैंड
chhattisgarh news
8 मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हमला, फैक्ट्री मालिक के कहने पर बजरंग दल ने किया कांड
Kapil Mishra on Owaisi
"एक दिन बुर्का पहनकर भागेगा ओवैसी"...BJP नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान
Iran Protests
ईरान में 6 भारतीयों की गिरफ्तारी का दावा निकला झूठा, राजदूत ने दी चेतावनी