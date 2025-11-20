Advertisement
Zee SalaamMuslim World

Balochistan: 12 नवंबर को उठाया, 19 को लाश मिली; पाकिस्तानी फौज पर हत्या का आरोप

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक स्कूल टीचर को 12 नवंबर को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जबरन उठाया और कुछ दिनों बाद उनका क्षत-विक्षत शव केच ज़िले के रेको दाम क्षेत्र में मिला. इस घटना के बाद हंगामा मच गया है.

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:29 PM IST

प्रतीकात्म फोटो
प्रतीकात्म फोटो

Pakistan News: बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन का सिलसिला जारी है. इस बार एक स्कूल टीचर अयाज बलोच का कल्त हो गया है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और जमकर बवाल हो रहा है. मानवाधिकार संगठन बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने बताया कि अयाज को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अवैध रूप से उठाया और बाद में उन्हें मारकर फेंक दिया.

दरअसल, 19 नवंबर को केच ज़िले के रेको दाम इलाके में एक सड़ा-गला, क्षत-विक्षत और लगभग पहचान में न आने वाला शव मिला. यह शव अयाज़ बलोच का निकला. शरीर की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था. परिवार ने उन्हें सिर्फ कपड़ों और जूतों से पहचाना.

कौन किया था गायब?
मानवाधिकार संगठन और स्थानीय लोगों के मुताबिक, अयाज बलोच 12 नवंबर को स्कूल से लौट रहे थे, जब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और एक राज्य समर्थित सशस्त्र समूह ने उन्हें मेन बाजार, मेहनाज (केच) के पास से जबरन उठा लिया. BYC के मुताबिक यह कोई पहली घटना नहीं है. बलूचिस्तान में सालों से लोग जबरन गुमशुदगी, बिना मुकदमे हिरासत, टॉर्चर, फेक एनकाउंटर और लक्षित हत्याओं जैसी क्रूरता झेल रहे हैं. शिक्षकों, छात्रों, महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिक भय के माहौल में जीने को मजबूर हैं.

पहले भी हो चुके हैं हमले
बलोचिस्तान में हाल की घटनाएं स्थिति की गंभीरता को और उजागर करती हैं। 19 नवंबर को भाई दोषाम्बे और मियां दाद को पाकिस्तानी फोर्सेज ने उठा लिया. इससे पहले जलाल खान को पिकनिक के दौरान गोली मार दी गई. वहीं 7 महीने से गायब फ़ारूक़ नदीम का गोलियों से छलनी शव 17 नवंबर को मिला, जो हिरासत में टॉर्चर की पुष्टि करता है. मानवाधिकार संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर संज्ञान लिया जाए, जबरन गुमशुदगियों और हत्याओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को जवाबदेह ठहराया जाए. नागरिक दमन और डर के साए में जीने को मजबूर हैं.

