पाकिस्तान के इस राज्य में फिर इंटरनेट शटडाउन! बलूचिस्तान में 24 घंटे का ब्लैकआउट

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान की सरकार ने क्वेटा में 'असामान्य और गंभीर कानून-व्यवस्था की स्थिति' के कारण आज मोबाइल डेटा सर्विस को सस्पेंड कर दिया. स्थानीय मीडिया की ओर से साझा जानकारी के अनुसार यह निलंबन 24 घंटे के लिए किया गया है.

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को भेजे गए एक पत्र में, बलूचिस्तान सरकार ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय से मोबाइल डेटा सर्विस को सस्पेंड करने का आदेश दिया. बलूचिस्तान की सरकार ने अनुरोध किया कि संबंधित अधिकारियों को 31 अक्टूबर को क्वेटा में 3जी/4जी इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए निलंबित करने का निर्देश दिया जाए. पत्र में कहा गया है, "कानून-व्यवस्था की स्थिति और खतरे की आशंकाओं के कारण, क्वेटा जिले में 3जी और 4जी सेवाओं को बंद करना आवश्यक है."

इससे पहले भी किया गया था सस्पेंड

इससे पहले बलूच सरकार ने अगस्त में 'सुरक्षा कारणों' का हवाला देते हुए मोबाइल डेटा सेवाओं को निलंबित किया था. हालांकि, बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने का आदेश दिया था. इसके ठीक दो महीने बाद फिर से बलूचिस्तान में 24 घंटे के लिए सेवा निलंबित की गई है. अगस्त में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के कारण बलूचिस्तान में शिक्षा, ऑनलाइन व्यवसाय और मीडिया रिपोर्टिंग में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है सीधा असर

अधिकारियों ने कहा था कि यह निर्णय सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिशों पर, खासकर पाकिस्तान में राष्ट्रीय दिवस समारोहों के आसपास बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया था. द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों, व्यवसायियों, पत्रकारों और मानवाधिकार संगठनों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी. ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़े छात्रों ने कहा था कि वे डिस्कशन में शामिल नहीं हो पा रहे थे और न ही असाइनमेंट जमा कर पा रहे थे. ग्रामीण इलाकों में स्थिति ज्यादा गंभीर थी, जहां छात्रों के पास पहले से ही सीमित शैक्षिक संसाधन हैं.

इनपुट-आईएएनएस