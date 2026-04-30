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खदीजा बलूच की गुमशुदगी पर बढ़ा रोष, प्रदर्शनकारियों ने CPEC हाईवे किया जाम

Balochistan News: बलूचिस्तान में एक नर्सिंग छात्रा खदीजा बलूच के लापता होने पर विरोध तेज हो गया है. परिवार का आरोप है कि उसे बिना वारंट उठाया गया. प्रदर्शनकारियों ने CPEC हाईवे जाम कर दिया. लोग उसकी सुरक्षित वापसी और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जबकि धरना लगातार जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 30, 2026, 08:34 PM IST

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खदीजा बलूच की गुमशुदगी पर बढ़ा रोष, प्रदर्शनकारियों ने CPEC हाईवे किया जाम

Balochistan News: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आम लोगों को फौज के द्वारा गायब करने के मामले में लगातार बढ़ोतरी होता जा रहा है. इसको लेकर बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन भी करते हैं और गायब किए गए लोगों को रिहा करने की मांग की जाती है. इसी कड़ी में नर्सिंग की छात्रा खदीजा बलूच को गायब किए जाने के मामले में प्रदर्शन हो रहा है. खदीजा के परिवार ने चेतावनी दी थी कि अगर उसे बरामद नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन और तेज़ होंगे. इस चेतावनी के एक दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने तुरबत के हिरोंक में क्वेटा जाने वाले चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) हाईवे को जाम कर दिया.

बीते बुधवार (29 अप्रैल) को हुए इस सड़क जाम की वजह से दोनों दिशाओं में ट्रैफिक रुक गया, जिससे तुरबत और आसपास के इलाकों - होशाप, अवारान, पंजगुर, सुराब और क्वेटा - के बीच आवाजाही बाधित हो गई. विरोध प्रदर्शन में यह तेज़ी मंगलवार (28 अप्रैल) को क्वेटा में बोलन मेडिकल कॉलेज के बाहर चल रहे धरने के दौरान हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आई.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खदीजा बलूच के परिवार ने बताया कि 22 अप्रैल की रात को उसे बिना किसी वारंट के लड़कियों के हॉस्टल से ले जाया गया था और अब तक किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया है. उसके परिवार ने कहा कि उनका मानना ​​है कि यह कार्रवाई संवैधानिक सुरक्षा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने मांग की कि अगर उस पर कोई आरोप हैं, तो उसे पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जाए; अन्यथा, उसे तुरंत रिहा किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, परिवार ने चेतावनी दी कि अगर अगले दिन तक उसे बरामद नहीं किया गया, तो वे "CPEC सड़क को जाम करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।" TBP की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अपनी चेतावनी पर अमल करते हुए हिरोंक में हाईवे को जाम कर दिया.

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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खदीजा बलूच को ले जाए जाने के बाद से उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, और उन्होंने कहा कि जब तक उसे सुरक्षित बरामद नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेंगे. इसी बीच, बोलन मेडिकल कॉलेज (BMC) के बाहर चल रहा धरना बुधवार को आठवें दिन में प्रवेश कर गया। TBP की रिपोर्ट के अनुसार, रिश्तेदार, साथी छात्र और स्थानीय निवासी उसकी बरामदगी और जवाबदेही की मांग को लेकर लगातार वहां जमा हो रहे हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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