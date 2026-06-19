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पुलिस कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान में बवाल, कर्मचारियों ने किया बंद का ऐलान; थमा सरकारी कामकाज

Balochistan employees launch shutdown: बलूचिस्तान के क्वेटा में बजट और वेतन वृद्धि को लेकर सरकारी कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है. पुलिस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों ने सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों को अनिश्चितकाल तक बंद रखने का ऐलान किया है. मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और आमरण अनशन जारी रखने की चेतावनी दी गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:46 PM IST
पुलिस कार्रवाई के बाद बलूचिस्तान में बवाल, कर्मचारियों ने किया बंद का ऐलान; थमा सरकारी कामकाज

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