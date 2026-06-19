यह निर्णय उस घटना के एक दिन बाद लिया गया जब सुरक्षा बलों ने उन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को तितर-बितर कर दिया जो बजट सत्र के दौरान प्रांतीय विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे. कर्मचारी प्रांतीय सरकार की बजट घोषणा का विरोध कर रहे थे, जिसमें वेतन में सात प्रतिशत की वृद्धि शामिल थी. प्रदर्शन के नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत कम है. इसके बजाय, गठबंधन ने 35 प्रतिशत 'अंतर-समापन भत्ता' (disparity reduction allowance) और पहले से वादा की गई 25 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग की है. प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा कि जब तक ये मांगें स्वीकार नहीं कर ली जातीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.