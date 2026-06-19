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Balochistan employees launch shutdown: बलूचिस्तान के क्वेटा में बजट-विरोधी प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई की, जिसके जवाब में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक संस्थानों को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने की घोषणा की गई. इस घोषणा के बाद बलूचिस्तान में बड़ा टकराव पैदा हो गया है. 'बलूचिस्तान एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस' ने घोषणा की कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक पूरे प्रांत में सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के विभाग बंद रहेंगे.
यह निर्णय उस घटना के एक दिन बाद लिया गया जब सुरक्षा बलों ने उन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को तितर-बितर कर दिया जो बजट सत्र के दौरान प्रांतीय विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे. कर्मचारी प्रांतीय सरकार की बजट घोषणा का विरोध कर रहे थे, जिसमें वेतन में सात प्रतिशत की वृद्धि शामिल थी. प्रदर्शन के नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए बहुत कम है. इसके बजाय, गठबंधन ने 35 प्रतिशत 'अंतर-समापन भत्ता' (disparity reduction allowance) और पहले से वादा की गई 25 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग की है. प्रदर्शन के आयोजकों ने कहा कि जब तक ये मांगें स्वीकार नहीं कर ली जातीं, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
क्वेटा के विभिन्न हिस्सों से आए प्रदर्शनकारी विधानसभा भवन की ओर बढ़ने की कोशिश करने से पहले चमन फाटक के पास इकट्ठा हुए. हालांकि, पुलिस और फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों ने उनका रास्ता रोक दिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तनाव तब और बढ़ गया जब सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कथित तौर पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे प्रदर्शनकारियों में अफरातफरी मच गई. कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि इस कार्रवाई के दौरान गठबंधन के दस से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.
इस घटना की कर्मचारी प्रतिनिधियों ने आलोचना की है और पुलिस की कार्रवाई को शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया बताया है. गठबंधन के नेता अब्दुल कुदूस काकर और यूनुस काकर ने प्रदर्शन से निपटने के अधिकारियों के तरीके की निंदा की और अपने अभियान को तेज करने का संकल्प लिया. उन्होंने सरकार पर बातचीत करने के बजाय जायज मांगों को दबाने का आरोप लगाया. मामले को और आगे बढ़ाते हुए, गठबंधन ने घोषणा की कि 19 जून से क्वेटा में आमरण अनशन शुरू किया जाएगा.